Veste tristă pentru fanii artistei Denisa Răducu, chiar la începutul anului 2020! Mormântul artistei a luat foc joi, pe 2 ianuarie, culmea de la o candelă lăsată aprinsă!!! Flăcările s-au extins rapid din cauza vântului și au cuprins imediat fotografiile cu ea și jucăriile de pluș. Incendiul a fost observat de câțiva oameni aflați în cimitirul din Ștefănești și a fost stins după câteva zeci de minute, însă fără a se putea salva nimic.

Ce a spus cumnatul Denisei Manelista despre incident!

”Ne odihneam cu toții când am aflat, eram în jurul mesei, vorbeam. Adică, nu că am fi petrecut prea mult de Revelion, am stat acasă, în familie, cu fetițele, ne-am jucat, ne-am distrat, dar nu un chef în toată regula. Chiar vorbeam despre Denisa când am aflat ce s-a întâmplat, am fost șocați, Adelina povestea de ea, ce năzbâtii mai făceau ele când erau mici. Oricum, ceea ce nu înțeleg este cum de noi, cei din familie, am aflat cam ultimii, nici părinții Denisei și ai Adelinei nu au aflat. Ei oricum merg foarte des la mormânt, iar când au ajuns acolo, deja dezastrul era produs. Fetele noastre s-au supărat, țineau foarte mult la Denisa, dar Adelina le-a liniștit, le-a spus că totul se va repara”, a povestit spus, chiar a doua zi după incident, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro Florian, cumnatul regretatei Denisa Răducu.

Mormântul regretatei Denisa Manelista a ars! Unchiul ei tocmai îi dedicase o melodie pe scenă, în Illinois

Culmea, tocmai când mormântul regretatei Denisa Manelista a ars din temelii, în America, vărul ei, Valencio, cel cu care a și interpretat celebrul hit ”Ce frumoși sunt ochii tăi”, se afla pe scenă, în Illinois, pentru un concert extrem de important. Bărbatul a vorbit în termeni extrem de frumoși despre artistă în fața publicului de la fața locului, și chiar i-a dedicat o melodie. Totul în condițiile în care, cu doar câteva zile înainte, pe când era în Chigaco, unde de o lună susținea spectacole, cântărețul a avut o postare de suflet cu tânăra care a terminat socotelile cu viața mult prea devreme.