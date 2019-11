Separare neașteptată în lumea muzicii de petrecere! Ticy s-a despărțit de soția sa, Diana, spre marea surprindere a celor care credeau cu tărie în dragostea și în relația lor.

În urmă cu doi ani, în primăvară, Ticy a luat-o de soție pe Diana, o femeie superbă, care, pe atunci, era și însărcinată. Artistul era, la vremea respectivă, fericit și împlinit, în ciuda faptului că în acea perioadă existau foarte multe voci care îl acuzau că ar fi avut o relație cu regretata Denisa Manelista, lucru infirmat cu tărie de manelist

Ticy a vorbit de nunta cu Diana și problemele întâmpinate atunci

”Diana, eu și Denisa era prieteni buni, eu am și scos o piesă cu ea, i-am compus melodii, dar doar atât, nici vorbă de vreo legătură amoroasă! Ba, mai mult, Denisa trebuia să vină la nuntă cu iubitul, acesta este adevărul. Vă spun sincer, eu și Diana ne-am plănuit cununia religioasă înainte ca Denisa să se îmbolnăvească, era totul plătit. Iar atunci când am aflat că are probleme grave, chiar ne-am gândit să anulăm totul. Am decis însă că trebuie să mergem mai departe, întrucât erau mulţi colegi invitaţi, în plus, urma să avem și un bebeluș”, a mai dezvăluit Ticy, care s-a căsătorit chiar în luna mai atunci când Denisa a primit diagnosticul cumplit că suferea de o maladie necruțătoare la ficat.

Ticy s-a despărțit de soție! ”Nu se mai pune problema de o căsnicie”

În mod surprinzător, la doi ani de atunci, situația este cu totul alta. Ticy s-a despărțit de soție, concret nu mai formează un cuplu cu Diana, păstrează o relație bună cu ea doar de dragul copilului. ”Nu mai suntem împreună de un an! Nu ne-am despărțit legal, fiindcă niciunul nu și-a făcut o relație cu altcineva, dar nu se mai pune problema de o căsnicie. Ne vedem des, pentru a fi aproape de băiețelul nostru Eric, în vârstă de un an și jumătate, pe care îl creștem împreună, dar nimic altceva. Asta este viața și asta a fost decizia noastră. Mergem pe drumuri diferite”, a declarat Ticy, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!