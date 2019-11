Simina Loica este însărcinată și așteaptă cu nerăbdare momentul în care va devini mămică! Drept dovadă, dacă inițial, nu voia să vorbească despre copilul pe care îl va avea cu Alex Zănoagă, și, o bună perioadă de timp, a păstrat totul secret, ba chiar a negat cu vehemență zvonurile venite din casa Puterea dragostei, mai nou,fosta concurenta din show-ul amoros își trâmbițează fericirea peste tot.

Graviduța Simina, dezvăluire emoționantă despre Zănoagă. ”Îmi mângâie burtica în fiecare zi”

Simina de la Puterea dragostei nu se mai ascunde și povestește cu lux de amănunte cum decurge sarcina, dar și relația cu iubitul ei, Alex Zănoagă. ”Nu am pofte, cum au alte femei gravide, dar, dacă vreodată, am nevoie de ceva, și îmi doresc cu ardoare, Alex este mereu aproape, îmi cumpără orice, la orice oră, în plus, are grijă de mine când îmi este rău. Îmi mângâie burtica în fiecare zi, mă încurajeză, fiindcă acum mă afectează cam orice, în special atunci când oamenii mă judecă. Sunt alții însă, care mă încurajează, mă felicită. Cine nu are copii, nu știe ce înseamnă”, a mai explicat fosta concurentă la Teo Show.

Alex Zănoagă a dat detalii despre sarcina Siminei de la Puterea dragostei

Dacă Simina nu s-a ferit să dea toate detaliile, ei bine, în premieră pentru WOWbiz.ro, iubitul ei, Alex a dezvăluit și el motivul pentru care au preferat să fie discreți în privința copilului, dar și felul în care se descurcă în postura de viitor părinte.

”Simina nu a vrut să spună că este însărcinată, fiindcă dorea să fie sigură, să știe că este bine copilul, și abia pe urmă, să dezvăluie tot, să facem anunțul. Vă dați seama că nu puteam să ținem ascuns acest lucru, mai ales că burta îi creștea Siminei și era totul vizibil. Dar, repet, important era să fie bebelușul bine, să nu fi avut Doamne ferește vreo problemă...și abia pe urmă, ne anunțam prietenii”, a spus Alex, într-un live exclusiv pe WOWbiz.ro. ”Eu sunt lângă ea să o ajut, când are nevoie, nu o las niciodată singură, o protejez…O iubesc și mi se pare firesc să fac totul pentru ea și pentru băiețelul pe care îl vom avea”, a mai specificat fostul concurent de la Puterea dragostei.

Citeste si: Fotografia cu Simina de la Puterea Dragostei a strâns zeci de mii de aprecieri! „Graviduța mea frumoasă și dragă!”

Simina l-a anunțat pe Alex Zănoagă că va avea băiețel printr-un mesaj! ”Am plâns de fericire”

Pe de altă parte, în ciuda faptului că Alex este tot timpul lângă Simina, la ecografia făcută pentru a afla sexul copilului, frumoasa brunetă nu a putut fi însoțită de iubitul ei, care, în acele momente, avea niște cursuri foarte importante, și nu putea lipsi deloc de la ele

Reporterii WOWbiz.ro au aflat în premieră că, după ce a aflat vestea de la medic, Simina l-a anunțat pe Alex Zănoagă că va avea un băiețel printr-un mesaj. "Logodnica mea s-a dus la doctor cu părinții și, imediat, mi-a trimis câteva rânduri în care mi-a scris sexul copilului. Am plâns de fericire când am aflat, findcă ambii ne-am dorit băiat. A fost, fără exagerare, cea mai frumoasă zi din viața mea", a declarat Alex pentru site-ul nostru.