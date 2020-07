In articol:

Autoritățile din Iași se confruntă cu o situație dramatică. Spitalele sunt copleșite de numărul de pacienți cu coronavirus, iar locurile libere sunt numărate pe degete de la o zi la alta

Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” este plin până la refuz, pacienţii fiind dirijaţi spre Spitalul CFR, unde mai erau doar 6 locuri din 80. Iar Spitalul de Pneumologie erau mai puţin de 10 paturi libere.

Mărturiile la efortul depus de corpul medical în aceste zile arată clar dimensiunile situaţiei din spitale.

„Aici sunt şi directori, şi patroni, şi oameni simpli, e jale”

Andreea Barna Luca este jurnalist și a fost internată în urmă cu aproape trei zile la Spitalul de Boli Infecţioase după ce a primit diagnosticul COVID 19.

„Aici sunt şi directori, şi patroni, şi oameni simpli, săraci, bogaţi, nu mai contează, e jale, domnule!”. Pe bunicuţa de 71 de ani şi 11 zile de internare a auzit-o vorbind la telefon cu cineva din familie şi fraza i-a rămas întipărită în minte. Dacă în primele zile bătrâna avea aer să respire în salon, acum e teroare. Bunicuţa din salonul meu e marcată şi acum de ceea ce s-a întâmplat joi şi vineri, când a crezut că a început războiul. Nu a reuşit să închidă un ochi, nici ziua, nici noaptea, două zile la rând, din cauza ambulanţelor zgomotoase care căutau la nesfârşit drumul spre spital. Sub ochii ei, muntele de pacienţi s-a făcut tot mai mare”, a scris Andreea pe Facebook.

„Nu veniţi aici! Nu luaţi virusul! Vă rog!”

Şi efortul corpului medical e descris tot prin povestea bunicuţei pe care o cunosc toate asistentele şi infirmierii. “În lipsa lor, ne povesteşte cât de mult îi compătimeşte pentru condiţiile în care trebuie să lucreze, cât de mult durează să se îmbrace în combinezoane, dar să se şi dezbrace, cum folosesc pampers şi se dezbracă doar la 8 ore, când pot merge la baie, cât de cald şi inuman este pentru ei. Îi înţelege şi îi încurajează să reziste”, a mai scris Andreea pe Facebook.

Primele simptome ale Andreei au fost febra şi tusea. În prima zi de spitalizare, plămânii nu o mai necăjeau atât de mult. Dar după 24 de ore au început să o anunţe că „ei” există şi că nu sunt bine. La fel, au revenit şi durerile de cap, notează ZiaruldeIași.ro.

„Starea mea de sănătate este sub control, mă bucur că am prins loc în spital în ultima clipă (da, chiar aşa a fost, am venit cu cel mai mare val care a umplut spitalele) şi am siguranţa că medicii sunt lângă mine, în caz de orice. Deocamdată, mă simt binişor, azi mi-au revenit tusea şi durerea în piept, m-am trezit mai demoralizată, mai ales pentru că, aşa cum spunea bătrânica din salonul meu, nici în al 12-lea ceas românii nu ţin cont de nimic şi răspândesc cu voie şi fără voie virusul în neştire.(…) Deşi am un tonus bun, adevărul este că undeva, acolo, am nişte emoţii. Şi simplul telefon care mă anunţă că am primit un pachet cu mâncare, “să coborâţi la uşă să vi-l luaţi”, parcă e din alt film. Vă spun: Nu veniţi aici! Nu luaţi virusul! Vă rog!!!”, a spus Andreea.

„Nu ne-a plătit nimeni să spunem că avem COVID 19”

Într-un alt salon şi într-un spital suport Covid de data aceasta, respectiv Spitalul CFR, este internată familia Ghercă. “Nu, nu ne-a plătit nimeni să spunem că avem COVID 19, însă, din păcate am fost diagnosticaţi cu această boală. Nu facem parte din nicio teorie a conspiratiei, dar facem parte din statistici. Am ajuns şi noi aici, iar această a fost cea mai mare spaima a mea de când a început pandemia. Această este realitatea, virusul există şi ne poate lovi pe toţi. De aceea, vă rog, respectaţi regulile, fiţi responsabili şi, nu uitaţi, purtaţi masca”, a scris Carmen Ghercă pe pagina de Facebook.