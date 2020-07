In articol:

Ella, una dintre cele mai îndrăgite concurente de la Puterea Dragostei, nu a reușit să câștige competiția. Aceasta a depins și de votul concurenților, care nu i-ai acordat vreo șansă spre marele premiu. Frumoasa brunetă a răbufnit pe Instagram, unde a ținut să clarifice lucrurile.

”Dragii mei,dupa un an plin de adrenalina,vreau sa va multumesc tuturor pentru toate momentele minunate petrecute alaturi de voi!Vreau sa va multumesc pentru incurajari,penreu trairi,pentru povestile voastre,pentru miile de mesaje pline de incurajari,pentru criticile voastre,pentru lacrimi si zambete dar nu in ultimul rand vreau sa va multumesc pentru timpul acordat ,,votului’’!Va multumesc ca m-ati adus pe primul loc!Din pacate astazi nu am reusit sa castig “Trofeul casei”(l-as numi eu,deoarece a tinut cont de votul din casa),dar eu am castigat alt trofeu, trofeul “Puterea dragostei” in adevaratul sens al cuvantului, un trofeu care a castigat mii de inimi car ma iubesc asa cum sunt eu,mii de suflete care ma vad un exemplu!Sunt atat de emotionata incat imi gasesc cu greu cuvintele!Sa stiti ca va iubesc enorm si ca insemnati mult pentru mine!Multumesc familiei mele (sper ca nu i-am dezamagit), sustinatorilor mei,adminilor mei,fan-page-urilor mele,prietenilor mei. Va doresc tuturor multa,multa sanatate, iubire,fericire si toate dorintele sa vi se indeplineasca!Il rog pe Dumnezeu sa va binecuvanteze cu tot ce aveti voi nevoie si sa trimita cate un inger pazitor la fiecare in parte sa va ocroteasca pasii in viata!Infinit love!”, a scris Ella pe pagina ei de Instagram.

Ella a ratat premiul cel mare

Bruneta a ținut să precizeze că mereu a fost iubită de susținătorii ei, care au votat-o. Aceasta spune că nu a câștigat trofeul emisiunii, însă l-a câștigat pe cel al dragostei.

”Din totdeauna eu am fost foarte iubită de către oameni, și am simțit asta în fiecare zi de când m-am întors în țară. Am câștigat o mare de oameni pe care îi iubesc și îi ador. Da, sunt foarte mândră de mine. Mi-am dorit foarte mult (n.r.- trofeul, consider că meritam, într-o oarecare măsură. Mă vedeam acolo, când fac story în fiecare dimneața cu cafea, cu trofeul. Nu am câștigat trofeul Puterea Dragostei, ci trofeul Puterea iubirii, asta este tot ce contează.”, a spus fosta concurentă.