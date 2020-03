Șoc total în weekend! Sâmbătă, Sorin Pintea a fost reținută preventiv, fiind acuzată de luare de mită în formă continuată! Fostul ministru al Sănătății ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, în două tranşe, sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, bani care nu i s-ar fi cuvenit! Ei reprezentau un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică ce avea ca obiect “proiectarea şi executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţii adiacente”, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială.

Ce a anunțat DNA în cazul Sorina Pintea

”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 29 februarie 2020, a inculpatei PINTEA SORINA, manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, judeţul Maramureş, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată”, a anunţat sâmbătă DNA, apoi, Tribunalul București a luat decizia de a o aresta preventiv pentru o lună.

Sorina Pintea a fost arestată pentru 30 de zile! Condițiile din închisoare îi pot afecta sănătatea ! Dermatomiozita de care suferă poate da complicațiile grave sunt la plămâni, inimă și esofag.

Sorina Pintea a fost arestată pentru 30 de zile și deja au început să apară tot felul de reacții. Dacă mulți s-au grăbit să arunce piatra, ei bine, există și persoane care sunt solidare cu fostul ministru al Sănătății și merg pe prezumția de nevinovăție. Mai mult decât atât, se întreabă, cum va rezista în pușcărie cu boala de care suferă și cu care nu este deloc de glumit. Ea anunțat, pe contul de Facebook că a fost diagnosticată cu o afecțiune gravă autoimună. Din noiembrie 2019, aceasta se află sub tratament cu imunoglobuline și cortizon.

”În vară, am primit un diagnostic ciudat, un diagnostic care m-a pus pe gânduri. În luna iulie 2019 mi-au apărut niște pete pe față, identice, pe ambii obraji. M-am dus la dermatolog ca orice om normal, mi s-a spus că am o dermatită, am primit unguente și m-am dus în vacanță la începutul lui august. Am venit apoi acasă și pentru că semnele nu treceau am consultat cel de-al doilea dermatolog, care mi-a schimbat unguentul, dar tot unguent a fost. Apoi au început să-mi apară pete pe mâini. M-am dus la al treilea dermatolog și am primit două tipuri de unguente, unul pentru mână și unul pentru obraji. Am fost apoi în delegația oficială, în luna septembrie, cu primul-ministru al României, în America și acolo am început să mă simt foarte rău, eram obosită dar am pus-o pe seama fusului orar, a oboselii de la Minister… nu credeam că sunt bolnavă, adică să am altceva. Am revenit în țară și am început să mă simt din ce în ce mai obosită. M-am trezit și nu puteam să-mi desfac mâinile și nici să le ridic. Mâna stângă și piciorul stâng erau cele mai afectate și atunci m-am gândit că trebuie să consult un reumatolog.

Am fost să-mi recoltez analize și mi-am văzut de treburile zilnice. După ce au venit analizele și le-am trimis doameni doctor, mi-a spus că este o dermatomiozită, că 80% dintre pacienți ascund un neoplasm și că ar fi bine să-mi fac un Computer Tomograf, la care eu am fost foarte calmă și am întrebat ce fel de Computer Tomograf? Mi-a răspuns: Păi…la tot corpul”. Am citit că dermatomiozita, complicațiile grave sunt la plămâni, inimă și esofag. A urmat o noapte albă în care mi-am reanalizat prioritățile, dar primul lucru la care m-am gândit a fost că nu am voie să-mi abandonez copiii, cei trei copii. Unul dintre ei a fost deja abandonat de o mamă și eu nu puteam să o abandonez, și eu”, a povestit Sorina Pintea.

”Am început corticoterapia, puls corticoterapia, se face o terapie șoc, asta am aflat și eu ulterior. Primele două săptămâni la Baia Mare, mi-am luat concediu de odihnă și abia apoi concediu medical, pentru că a fost nevoie, dar veneam la birou. Paradoxal era că biroul meu era la etajul întâi, există niște scări. Nu puteam să le urc. Acasă mă îmbrăca soțul meu, nu puteam să urc, să cobor scări, era ciudat și mă așezam în fața scărilor și ziceam: Acum eu trebuie să ajung la birou la etajul întâi. Nu mă întrebați cum ajungeam, dar ajungeam. După prima cură de puls cortico terapie, analizele nu arătau foarte bine, semn că nu răspundeam foarte bine la tratament și atunci s-a trecut la terapia de linia a doua, imunoglobuline. Blestemul sau paradoxul… Atunci, am realizat cu adevărat ce înseamnă să ai nevoie imunoglobuline și de aceea, am și implementat un sistem medical la noi în țară, pentru ca oamenii să se poată trata”, a mai dezvăluit Sorina Pintea, care însă, acum, în arest, va avea parte de un regim destul de dur de detenție, întrucât, se știe că acolo celula este una mică, umedă, condiții ce îi pot afecta sănătatea, la fel ca în cazul Monicăi Ritzi, și ea cu probleme asemănătoare.

