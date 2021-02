Detalii halucinante! Fostul soț al Biancăi Drăgușanu ar fi încercat să își ia viața în fața ei! „Există filmare cu el plin de sânge...”

In articol:

Lumea showbiz-ului este zguduită de scandalul dintre Bianca Drăgușanu și fostul ei soț! Bomba a explodat la scurt timp după ce blondina a făcut publice mai multe imagini absolut halucinante cu ea aproape desfigurată. S-a tot vorbit de-a lungul anilor de presupusele bătăi pe care diva le-ar fi încasat de la partenerii din viața ei, inclusiv de la fostul ei soț, cu

Detalii halucinante în scandalul momentului! Ar exista imagini bombă cu fostul soț al Biancăi Drăgușanu

care se află acum într-un scandal uriaș care nu pare că se va încheia prea curând.

După publicarea fotografiilor, bărbatul ar fi dat presei mai multe înregistrări în care Bianca apare în ipostaze halucinante. Printre acestea se află și cea în care vedeta ar fi încercat să se sinucidă pentru el, aruncându-se în fața mașinii, în plină stradă. Blondina susține că nu a vrut să își pună capăt zilelor și că ar fi coborât din mașină pentru că era terorizată de fostul partener care ar fi agresat-o în repetate rânduri.( Bianca Drăgușanu aruncă bomba! Fostul soț încă o mai caută: „Când ea îi face clătite, el fuge și mă sună ca să îmi spună că…”)

“Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze, pe care nu ar vrea în viața ei să le dau. Când era întinsă pe jos a luat pastile. Sunt mai multe, printre ele și filmarea de la balcon. Ea are tulburări psihice. Neagă că a luat pastile și că a leșinat. Am găsit-o cu un prieten leșinată pe jos în casă. A zis că a plâns și că a adormit pe jos. Sunt mai multe lucruri pe care nu vreau să le diulg”, a declarat de curând fostul soț al Biancăi, după ce aceasta a decis să vorbească în fața tuturor despre cele întâmplate.

Citeste si: Bianca Drăgușanu și fostul soț, scenă șocantă într-o parcare! L-a rugat să o primească acasă! Totul a fost filmat: „Ieși afară din mașină”

Citeste si: Centralele de apartament, interzise în România. Cum pot fi montate în continuare- bzi.ro

Acum apar noi detalii șocante din scandalul momentului. Se zvonește că nu există filmări doar cu Bianca Drăgușanu în ipostaze șocante, ci și cu fostul ei soț.

În presă au apărut informații potrivit cărora în scurt timp va fi făcută publică o filmare în care bărbatul apare în genunchi în fața blondinei, implorând-o să nu îl părăsească. Dar asta nu e tot. Bomba vine abia acum.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, filmată în ipostaze halucinante! A vrut să-și pună capăt zilelor pentru fostul soț?

Potrivit Fanatik.ro, fostul soț al Biancăi Drăgușanu ar fi amenințat-o pe aceasta din urmă că se va sinucide dacă va divorța de el.

Nu se știe dacă aceste imagini există cu adevărat, cert este că au apărut zvonuri în această privință. Fostul partener al Biancăi ar fi fost filmat în timp ce își tăia venele cu un cercel în formă de cruce.

Bianca Drăgușanu

“A încercat să-și taie venele pentru Bianca, folosind un cercel în formă de cruce. Există filmare cu el plin de sânge, în timp ce obsedat repeta că dacă se ajunge la divorț o să se sinucidă. Urma și-a ascuns-o cu unul dintre ceasurile lui scumpe, cu care este obișnuit să epateze”, au declarat pentru Fanatik, surse apropiate celor doi.