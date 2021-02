Bianca Drăgușanu aruncă bomba! Fostul soț încă o mai caută: „Când ea îi face clătite, el fuge și mă sună ca să îmi spună că…”

In articol:

Bianca Drăgușanu ține din nou primele pagini ale presei. De această dată, totul a pornit în momentul în care a fost făcută publică o fotografie cu ea după se tocmai suferise o operație de blefaroplastie. Presimțind că persoana care a trimis acea poză avea de gând să trimită presei și alte imagini nevăzute până acum, a decis să iasă la atac.

În seara zilei de miercuri, Bianca Drăgușanu a publicat, spre surprinderea tuturor urmăritorilor, o serie de fotografii pe care și le-a făcut în urma bătăilor încasate. Ea îl acuză pe fostul soț că ar fi în spatele publicării primei imagini și, mai mult, a povestit că a fost sunată de acesta în urmă cu puțin timp.

„Am făcut publice imaginile pentru că el a făcut publice capturile (n.r.- de după operația de blefaroplastie). Eu n-am vorbit în perioada aia pe Facetime cu nimeni, doar cu el. Domnul meu fost soț, când iubita îi face clătite, el fuge în spatele casei și mă sună pe mine ca un șoricel. Facem conferință și mă sună din spatele casei ca să mă certe să-mi spună lucruri. I-am răspuns că nu înțelegeam ce aveam de lămurit. Nu aveam de lămurit nimic, dar am vorbit. Dacă cineva greșește trebuie să plătească”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a publicat imagini cu ea snopită în bătaie

Bianca Drăgușanu, mărturisiri dureroase despre ultimii ani din viața ei

Bianca Drăgușanu a declarat că singurul lucru pe care are să și-l reproșeze este că a stat prea mult alături de un om care nu se purta cu ea așa cum și-ar fi dorit.

Am arătat mult mai rău pe parcursul ultimilor ani din viața mea. În perioada în care eram așa, a fost cel mai rău. De ce să dai pozele acum, când eu știu că am vorbit doar cu două persoane? Problema nu e ca apar poze cu mine tumefiată după niște operații pe care le-am făcut, problema e cu persoana care a dat poza cu mine așa. Mi-am asumat faptul că am greșit pentru am tăcut și am iertat, în rest, sunt o persoană căreia nu ai ce să îi reproșezi.

O să încep să o fac vedetă pe persoana care a făcut asta. A făcut publice aceste poze după operație, urma să dea aceste poze cu mine bătută. Le dau eu aceste poze.

Incep eu să fac istoricul să vedeți prin ce am trecut. Ca să nu dea ei poze cu mine, am început să urc. Nu îmi place cum eram, dar sunt mai bine acum”, a spus Bianca Drăgușanu.