Detalii intime din relația lui Cătălin Botezatu cu Bianca Drăgușanu: „E sălbatică, fatală, se dăruiește total”

In articol:

Bărbatul a vorbit despre partidele de amor pe care le-a avut în trecut cu Bianca Drăgușanu. Relația dintre cei doi amorezi s-a încheiat în urmă cu mulți ani, însă între ei a rămas o relație de prietenie.

Creatorul de modă o apreciază pe blondină și nu evită să vorbească despre ea.

Citește și: Cătălin Botezatu nu va fi prezent la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu! De ce nu va onora designerul invitația: „Din păcate”

Cătălin Botezatu este sincer ori de câte ori are ocazia, iar de data aceasta a oferit picanterii din dormitor. Bărbatul a povestit în cadrul unui interviu cum decurgeau partidele de amor alături de blondină. Acesta a transmis că Bianca Drăgușanu era foarte sălbatică în dormitor și că știe cum să se dăruiască unui bărbat.

Cum se iubeau Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu?! [Sursa foto: Facebook]

„Când face dragoste, Bianca e sălbatica, fatală, se dăruiește total, știe să fie și c%$#@, și doamnă', a declarat Cătălin Botezatu despre fosta sa iubire, relatează Viva!

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Alertă pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu. A fost activat Planul de Urgenţă- stirileprotv.ro

Cătălin Botezatu despre relația cu Violeta Babliuc

Cătălin Botezatu nu a uitat nici de relația cu fosta sa iubită- Violeta Babliuc. Designerul a mărturisit că ambele femei au fost foarte importante și chiar dorea să le ceară în căsătorie. Bărbatul se gândește chiar la o partidă de amor cu amândouă, în același timp.

„În schimb, Violeta e misterioasă, atentă la ce face. Recunosc că mi-ar plăcea să fac dragoste cu ele în același timp și nu m-ar deranja să le iau pe amândouă în căsătorie. Oricum, nu am nevoie de o nevastă gospodină, care să miroasă a sarmale, ci trebuie să aibă coafura și manichiura perfecte, să miroasă a parfum, să fie o femeie-divă', a mai spus celebrul designer.

Citește și: „Am fost plecat o lună” Cătălin Botezatu nu se uită la bani când vine vorba de vacanțe! Designerul a dezvăluit care a fost cea mai mare sumă pe care a plătit-o pentru un concediu de vis

Designerul o laudă pe Bianca Drăgușanu

Botezatu o regretă pe Bianca Drăgușanu și are doar cuvinte de laudă la adresa fotomodelului, spunând că a fost una dintre cele mai importante femei din viața lui.

„Bianca este una dintre cele mai bune femei pe care le-am cunoscut. Are un suflet extraordinar și este foarte sensibilă. Ea se macină mult când este atacată gratuit, chiar dacă nu o arată. Am mai remarcat de la început la ea și că este o fată inteligentă și ambițioasă', a încheiat faimosul designer.

Citeste si: “Noi nu mirosim bine? Niciunul dintre noi nu miroase urât!” O femeie și soțul ei au fost dați afară din avion pentru că miroseau ciudat- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Muzeul de Artă Recentă București: Ce lucrări vor fi expuse în următoarea perioadă?- radioimpuls.ro

Cătălin Botezatu vorbește frumos la adresa Biancăi Drăgușanu. [Sursa foto: Facebook]

Bărbatul a povestit, de asemenea, cum s-a cunoscut el și Bianca Drăgușanu. „Bianca, contrar tuturor aparențelor de atunci, pentru vremurile acelea, pentru că ea se actualiza tot timpul, arăta bine. Era femeia accident atunci, pentru că altfel nu îmi atrăgea atenția. Era o femeie frumoasă, înaltă, avea și atunci sâni. Am întâlnit-o la Kitzbuhel, a făcut o prezentare pentru mine, iar seara am invitat-o să meargă cu mine la un mare petrecere de milionari, unde erau numai oameni cu bani și îmi aduc aminte că atunci când am intrat în încăpere cu ea, s-a făcut liniște.

Ăla a fost momentul în care am hotărât că ea va fi aleasa și va fi cea în care voi investi din toate punctele de vedere, ca și imagine în primul rând. Bianca a luat ce a trebuit de la mine, chiar dacă ea face mult show, de fapt face ceea ce se cere. Eu niciodată nu o să vorbesc urât de ea, nu o să o desconsider, o să spun numai lucruri frumoase.Pentru mine, Bianca rămâne Bianca. Ea este o femeie puternică, a demonstrat că poate să fie și o bună prezentatoare de televiziune, o mamă bună, un creator de modă ok. A demonstrat că este destul de completă și complexă până la vârsta pe care o are.", a declarat Cătălin Botezatu, la WOWnews.