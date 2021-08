Detalii neștiute despre divorțul Antoniei de Vicenzo Castellano: ”Da, am apelat la psiholog...”

Antonia [Sursa foto: Facebook] 12:02, aug 2, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Antonia are o relație de mai bine de 8 ani cu Alex Velea și urmează, în sfârșit, să meargă în fața altarului. Apele s-au limpezit, iar tensiunile din trecutul cântăreței s-au risipit încetul cu încetul.

Fericirea a bătut și la ușa artistei, asta după ce divorțul dintre ea și fostul soț, Vicenzo Castellano s-a finalizat, iar Alex Velea, partenerul ei de viață a cerut-o de soție.

Totuși, în presă au apărut detalii neștiute despre scandalul divorțului de acum câțiva ani, dintre Antonia și afaceristul italian.

Neînțelegeri în ceea ce privește custodia fetiței

Antonia și Vicenzo Castellano au făcut mulți ani drumuri la tribunal pentru custodia comună a fetiței lor, Maya. Până la urmă, fiica Antoniei rămâne cu domiciliul în Italia, dar Antonia o poate aduce în România, lucru ce o bucură extrem de tare pe artistă.

Antonia i-a explicat Mayei că ea cu tatăl ei au divorțat, dar că vor rămâne tot timpul alături de ea, indiferent de situație.

“ Înțelege că Vincenzo și cu mine ne-am despărțit, că avem fiecare alte relații, dar că, orice ar fi, ea este copilul nostru. Suntem implicați la maximum în creșterea ei. Noi suntem părinții ei. O iubim și vom face orice ca ea să fie fericită. ” a declarat frumoasa cântăreață.

Vicenzo Castellano, declarații despe divorț

Deși între artistă și afaceristul italian s-au dus lupte grele în anii trecuți, se pare că acum Vicenzo Castellano a devenit mai împăciuitor, de dragul fetiței sale.

Fostul soț al Antoniei a declarat că artista nu l-a înșelat cu Alex Velea, ba chiar relația dintre cei doi soți era deja terminată atunci când frumoasa brunetă a început să iasă cu actualul ei partener de viață.

„ Când ea a început să se vadă cu Velea, noi nu mai eram împreună de vreo 4-5 luni. […] Distanţa a făcut că relaţia noastră să se răcească. Ea nu m-a înşelat, eu n-am înşelat-o. Ba chiar, m-a sunat şi m-a anunţat că are o relaţie cu băiatul ăla. Velea nu are nici o vină. Iar cine a zis că Antonia i-a spart casa, se pripeşte. Poate nici relaţia lui cu fosta soţie nu mai funcţiona .” a mărturisit Vicenzo Castellano.

Antonia a apelat la ajutorul psihologului

Pentru a trece cu bine peste perioada dificilă a divorțului, Antonia a fost nevoită să apeleze la ajutorul psihologului.

Cu toate acestea, sprijinul necondiționat al artistei a fost și este, în continuare, de 8 ani, cântărețul cu care Antonia are doi copii, Achim și Dominic.

“ Da, am apelat la psiholog când am simțit nevoia. În rest, îl am în fiecare zi pe Alex alături de mine. Mă sprijină. Îmi oferă suportul de care am nevoie .” a mai spus frumoasa cântăreață pentru VIVA.