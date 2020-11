Detalii noi din trecutul extravagantei Daria Radionova! A crescut fără tată și a fost născută în Rusia de o mamă poloneză. De ce și-a schimbat numele? Dezvăluiri exclusive

Daria Radionova e vedetă la Londra

Detalii noi despre trecutul extravagantei Daria Radionova, femeia care s-ar fi aflat în casa lui Alex Bodi în momentul în care acesta a fost arestat. Numele ei real nu este Radionova (care este un fel de nume de scenă) ci Cabacova, este născută în Rusia dar copilăria și-a trăit-o în Republica Moldova. S-a născut într-o familie destul de înstărită, dintr-un tată rus și o mamă poloneză.

Mama poloneză, tatăl rus, ea a crescut în Moldova și a studiat în Anglia

Mama și fratele Dariei[Sursa foto: Blog Daria Radionova]

”Țara mea de origine este Rusia, dar eu am crescut în Moldova. Aici mi-am petrecut toată copilăria datorită unor circumstanțe. Fratele meu și cu mine avem naționalitate rusă, mama este poloneză. În legătură cu familia mea, nu este foarte mare, conține doar 3 membri: mama, fratele meu și cu mine... Personal, mă consider norocoasă că îi am și chiar dacă familia mea este mică, mi-e tare dor de ea”, scria Daria Radionova pe blogul ei, cu mai mulți ani în urmă, când încă nu poza într-o milionară extravagantă.

Acum 9 ani, prioritatea Dariei era educația

În 2011, când Radionova a ajuns la Londra, ea povestea că se va ține serios de școală pentru că vrea să se întoarcă acasă pentru a pelua afacerea mamei sale.

Daria, acum 9 ani, elevă la colegiu

”Educația a fost mereu o prioritate a familiei mele și a mea personal. În legătură cu asta, mama mea are o diplomă în economie și are propria ei afacere. Visul ei este să calc pe urmele ei și să preiau afacerea ei în viitor. Factorul ”carieră” reprezintă principalul meu obiectiv pentru care am venit la sttudii în Marea britanie, la Bellerbys College’s Business Foudation Program”, mai scria tânăra Daria.

Daria, din elevă silitoare în divă extravagantă

Daria a suferit o trasformare incredibilă

Cum socoteala de acasă nu se potrivește mereu cu cea din târg, Daria a ajuns să aibă propriile afaceri la Londra, unde a ajuns, însă cunosctuă datorită extravaganțelor ei. Ea a apărut pe prima pagină a ziarelor din Marea Britanie ca proprietara unui Lamborghini cu sute de mii de cristale Swarovski pe el.