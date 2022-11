Detaliile care nu s-au văzut pe filmarea de la botezul din Madrid! Culiță Sterp rupe tăcerea și spune ce s-a întâmplat la restaurant: "Ne trata de parcă eram slugile ei"  | EXCLUSIV

In articol:

Culiță Sterp a avut parte de un eveniment mai puțin plăcut la ultima cântare pe care a avut-o la Madrid. O femeie care îl invitase să cânte a pornit un întreg scandal, iar imaginile au ajuns rapid virale în mediul online.

Artistul a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și le-a povestit ce s-a întâmplat la eveniment. Culiță ne-a mărturisit că doamna în verde le-a adus și o serie de injurii, atât lor cât și invitaților care veniseră la botezul la care artistul s-a dus să cânte în pauză.

Culiță Sterp, toate detaliile despre scandalul botezului din Madrid

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu artistul și ne-a povestit, cu lux de amănunte, cum a ajuns să cânte la botezul din Madrid și ce s-a întâmplat în spatele camerelor care au filmat întreg scandalul ce s-a viralizat rapid în mediul online.

Deși trebuia să cânte sâmbătă, artistul a fost chemat la Madrid încă de joi, doamna dorind să fie sigură că nu vor exista probleme în cursul zilei de 5 octombrie, când avea loc evenimentul.

"Doamna aceea ne-a chemat acolo de sâmbăta. Noi în mod normal trebuia să cântăm sâmbăta la un botez și pe parcurs a modificat și a zis să venim de joi că vrea să fie 100% sigură că noi suntem acolo și că e tot ok. Asta înainte să cumpere biletele de avion. A zis că vrea să știe sigur că suntem acolo având în vedere că mai erau întârzieri la avioane și să ajungem la timp la botez.

Am anulat o cântare pentru ea, după ce am stabilit să venim joi. Ne-am dus înainte cu două zile. Acum, dacă mă chemi acolo cu 2 zile înainte, logic că îmi mai iau și eu o cântare acolo, aici vorbesc de cântare de la club pe care am avut-o vineri. Nu i-a convenit, am avut discuții că de ce luăm cântarea pe banii ei.

Sâmbătă ne-am dus să cântăm acolo, am cântat undeva la trei ore, foarte mult, am făcut vreo trei programe. Apoi, la pauză ne-am dus jos să cântăm o jumătate de oră, dar cum s-a văzut și pe filmare nu am apucat să cântăm 10 – 15 minute că a venit doamna foarte foarte nervoasă, îi ia microfonul la băiatul cu vocea a doua și a început să înjure oamenii la microfon", a mărturisit Culiță Sterp, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Culiță Sterp, la botezul cu scandal din Madrid [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce nu s-a văzut pe camerele de filmat de la botez

Culiță spune că a fost deranjat de atitudinea doamnei și de comportamentul pe care l-a avut când a dat buzna în sala de evenimente din aceeași clădire, acolo unde artistul mersese să cânte în pauză. Vedeta spune că femeia a adresat mai multe injurii la adresa invitaților, până când el a cerut să îi fie oprit microfonul.

Citeste si: Mama Geta a luat măsuri drastice, după ce hoții au furat un seif plin cu bani de la Culiță Sterp! S-a asigurat că nimeni nu se poate apropia de casa ei

"Asta nu se mai aude pe filmare, dar ea vorbea foarte urât pe filmare, a amenințat că sună la Poliție și când i-am cerut la băiatul de la stație să-i oprească microfonul l-a luat și l-a aruncat în aer și a plecat de acolo.

Noi ne-am oprit și ne-am dus să vorbim cu ea, dar a început că ea nu ne mai plătește, nu ne mai dă banii, să plecăm că ne anulează și biletele de avion și camerele la hotel. Ea căuta răzbunare", a mai explicat în exclusivitate Culiță Sterp.

Culiță Sterp [Sursa foto: Facebook]

Artiștii abia și-au recuperat instrumentele din sala unde avea loc botezul

Culiță Sterp ne-a mărturisit că a fost foarte greu pentru colegii săi să revină în sala în care avea loc botezul la care fuseseră chemați să își ia instrumentele. Gazda petrecerii a făcut un întreg scandal și la acel moment și i-a amenințat că cheamă poliția.

"Foarte greu am recuperat aparatura pentru că doamna nu mai lăsa băieții să meargă să își ia instrumentele și orgile și microfoanele. Ne cerea să ieșim afară, băieții i-au explicat că vor să își ia instrumentele și abia i-a lăsat să își ia lucrurile.

I-a amenințat că ea cheamă poliția, nu a vrut să îi lase să ia nimic. Până la urmă au reușit băieții să intre și să își ia lucrurile pe care le aveau de luat. Ne-a făcut cu ou și cu oțet. Ea nu mai avea chef de botezul ei, ea era pusă pe scandal. Așa ceva în viața mea nu am întâlnit", a mărturisit Culiță.

Culiță Sterp, la botezul cu scandal din Madrid [Sursa foto: Captură YouTube]

Culiță Sterp, dezamăgit de tratamentul de la botez

Fiul lui mama Geta ne-a dezvăluit că femeia în verde care i-a chemat să cânte la botez a fost toată seara lipsită de respect față de artiștii veniți pentru program. Femeia nu ar fi acceptat să înțeleagă că trebuiau schimbate instrumentele de la o trupă la alta și i-ar fi tratat ca pe niște "slugi".

"M-am pus și eu în locul ei pe de-o parte și am zis că da, are și ea dreptate da eu, dacă eram în locul ei nu făceam așa scandal. Păi am avut și eu o grămadă de petreceri la care mi-au cântat formații, de exemplu la botez la băiatul meu au cântat trei – patru formații. Ce treabă aveam eu în timp ce cânta Tzancă Uraganu acolo dacă pleca Bogdan de la Ploiești o oră unde avea el treabă. Nici nu mă interesa pentru că eu eram acolo și mă distram și voiam să mă simt bine.

Doamna aceasta nu era așa, ea era ocupată să vadă de mine. Când termina unu de cântat ne făcea semn cu degetul să începe repede următorii să cântăm, de parcă eram slugile ei. Trebuia să mai stea câte cinci minute că durează să schimbăm instrumentele să punem boxele.

Ea nu înțelegea nici chestia asta. Eu am înțeles că ne-a plătit hotel și cazare, dar asta oricum trebuia plătită pentru sâmbătă, dacă era îmi plăteam eu și restul dacă era să vin doar pentru botezul ei, dar nu știu poate voia exclusivitate, ce aveau ei să nu mai aibă și alții", a mai povestit Culiță Sterp, pentru WOWbiz.ro.

