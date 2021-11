Detaliul observat de fanii Cristinei Ciobănașu! Actrița a reacționat imediat: „Așa rău se vede burtica?!”

In articol:

Cristina Ciobănașu este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. Timp de un deceniu ea a format un cuplu cu Vlad Gherman, cel alături de care toată lumea se aștepta să-și întemeieze o familie. Iată că nu a fost deloc așa, iar la începutul acestui an, cuplul a anunțat că se desparte.

Toți au sperat la o împăcare, dar situația este cât se poate de clară, nu mai există loc de așa ceva. Cristina Ciobănașu a trecut peste despărțire și iubește din nou.

Pe rețelele de socializare postează ocazional imagini alături de cel în brațele căruia și-a regăsit fericirea. Doar că în ultimele imagini postate de actriță fanii au mai observat un detali. O burtică ușor ieșită în afară despre care au presupus din start că ar fi de graviduță. Iată ce spune Cristina Ciobănașu!

Cristina Ciobănașu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cu ce a rămas soția lui Petrică Mâțu Stoian după moartea artistului. Total neașteptat- bzi.ro

Cristina Ciobănașu: „M -a întrebat cineva dacă sunt însărcinată”

Actrița spune că nu se pune problema de o sarcină, ci doar de niște kilograme în plus.

Cristina Ciobănașu a explicat că în ultima perioadă nu a mai fost atât de strică în ceea ce privește alimentația și a mâncat doar ce i-a poftit inima. Totuși, aceasta este mai hotărâtă ca niciodată să-și schimbe stilul de viață și vrea să intre la dietă și să se apuce serios de sport pentru a ajunge la o formă demnă de invidiat.

Citeste si: Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au fotografiat împreună, la 7 luni de la despărțire: „Am crezut ca v-ați împăcat”

„Mă uitam acum prin ce mesaje mi-ați mai trimis și m-a întrebat cineva dacă sunt însărcinată. Ei bine, nu! Nu, nu sunt însărcinată, doar în ultima vreme am mai luat niște kilogram în plus pentru că nu am mai avut grijă la alimentație și de aceea m-am și apucat de sport pentru că mi-e foarte greu să am grijă la alimentație și m-am gândit că măcar sport să facă dacă nu pot să am grijă de ce mănânc. Ce să fac dacă îmi place mâncarea!

Citeste si: Cristina Ciobănașu, foarte dură cu ea atunci când vine vorba de siluetă. „Nu-mi place deloc de mine”

Acum mai e cum mai e, dar mai încolo când o să înaintez în vârstă ce o să mai zic!? Că nu mai am scuză. Da, deci nu sunt însărcinată! Așa rău se vede burica?!? Gata, ne punem pe treabă, sport pe pâine!”, a spus Cristina Ciobănașu.