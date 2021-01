Detaliul observat la iubitul lui Emily Burghelea: ”Puteam să jur că ești...”

In articol:

Invitați în cadrul unei emisiuni de televiziune, Emily Burghelea și Andrei au povestit cum s-au cunoscut, dar și cum au ajuns să se despartă imediat, pentru o perioadă scurtă de timp. Totodată, fosta asistentă TV a dezvăluit că a suferit extrem de mult.

„Eu am suferit mult atunci. Am ajuns chiar și pe perfuzii. Totul a plecat de faptul că nu am plecat cu el într-o delegație, în străinătate. Din cauza asta ne-am despărțit”, a povestit Emily Burghelea.

Ei bine, când au fost întrebați cine a făcut primul pas spre împăcare, iubitul lui Emily Burghelea a răspuns „Ea a făcut pasul!”. La un moment dat, Lora l-a întrebat pe Andrei ce zodie este, și, când a aflat că e ”Taur”, Lora a adăugat „Puteam să jur! Dar ce orgolios ești!”.

Cum a aflat Emily Burghelea că este însărcinată

Emily Burghelea și Andrei se pregătesc să devină părinți pentru prima dată. Frumoasa blondină a ținut sarcina ascunsă timp de șapte luni. Fosta asistentă TV a precizat, pe pagina sa de Instagram, și cum a aflat că urmează să devină mămică. Emily Burghelea le-a dezvăluit fanilor din mediul online, faptul că a aflat de sarcină la patru săptămâni.

