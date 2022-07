Dezvăluirea momentului făcută de Fuego! Cum și-a ales, de fapt, numele de scenă? Nimeni nu s-ar fi gândit la asta

In articol:

Fuego se numără printre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântărețul a reușit să adune o mulțime de fani, care îl urmăresc la orice pas.

„Se și potrivea cu stilul latino pe care-l cântam”

Deși are foarte mulți admiratori, niciunul dintre aceștia nu știe, de fapt, cum și-a ales artistul numele de scenă, iar din acest motiv, Paul Surugiu, pe numele său real, a dezvăluit recent acest aspect.

Paul Surugiu, cunoscut drept de către toată lumea Fuego, a explicat concret cum a ajuns să-și aleagă numele de scenă. Totul se petrecea în anul 1998, atunci când s-a lansat în muzică și a semnat cu prima casă de discuri din România.

Citeste si: Cu ce boală se confruntă Fuego. Aceeași afecțiune medicală i-a ucis tatăl

La vremea respectivă, reprezentanții casei de discuri au venit cu câteva sugestii, iar artistul a precizat că a ales numele de scenă, Fuego, la întâmplare, dintr-un dicționar. Atunci, Paul Surugiu a considerat că acest nume se potrivea perfect cu stilul muzical pe care-l aborda, adică latino.

Citeste si: Cum arată acum Cornelia Dansatoarea fără genele cu care a făcut istorie în România! Imagini unice- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„În 1998 așa era trendul, cu nume de scenă. Am semnat cu prima casă de discuri din România și mi s-a sugerat o variantă de nume și am ales la întâmplare, dintr-un dicționar, acest nume. Se și potrivea cu genul latino pe care-l cântam, cu piesa Toată lumea dansează și de acolo a început parcursul lui Fuego! De vreo câțiva ani buni, am revenit la numele meu, Paul Surugiu. Firește că păstrez și pseudonimul, pentru că așa mă știe lumea, dar numele meu de azi este cel din buletin!”, a mărturisit Paul Surugiu, pentru impact.ro.

Artistul nu joacă un rol în fața camerelor

Prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, Paul Surugiu a reușit să intre în sufletele multor români. Artistul a explicat că este la fel, atât în spatele camerelor, cât și în momentul când se află în lumina reflectoarelor.

Fuego, la un pas de moarte, pe autostradă: ”Nevinovat fiind”. Viața artistului a fost marcată și de pierderea tatălui: ”Nu înțelegeam de ce nu a mai putut trăi”

„Eu nu sunt vreun personaj pe scenă și un altul în viața de zi cu zi! Nu mă transform, nu joc vreun rol și nu am vreo mască. Adică așa cum sunt acasă, așa sunt și pe scenă sau la televiziune. Firește că atunci când ești în spațiul public există un anume respect față de cel din fața ta, dar nu-mi cenzurez trăirile în vreun fel anume, nu mă dedublez și nici nu încerc să fiu ce nu sunt”, a adăugat artistul.

Paul Surugiu [Sursa foto: Instagram]