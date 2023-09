Dezvăluirea total neașteptată pe care Alina Sorescu a făcut-o despre Cove, în direct! Ce s-a întâmplat între ei cu ani în urmă, când lucrau împreună. Nu erau căsătoriți la acea vreme: "Am fost și fotografiați"

In articol:

Alina Sorescu a dat dovadă, de-a lungul timpul, de o transparență ieșită din comun, fie că a fost vorba despre viața ei personală sau despre cea profesională.

Ce a spus Alina Sorescu despre Cove, după ani întregi în care au fost colegi

Așa s-a întâmplat și de această dată, căci a acceptat provocarea lui Cătălin Măruță de a participa la jocul sosurilor picante. Artista a dat undă verde subiectelor incomode. Iată ce a răspuns când a trebuit să-l caracterizeze pe Cove, fostul ei coleg de televiziune!

Alina Sorescu a fost mereu o persoană sinceră atunci când a fost vorba de viața ei personală și nu s-a ferit să spună lucrurilor pe nume. Recent, aceasta a fost invitată în cadrul emisiunii moderate de Cătălin Măruță, unde a făcut o dezvăluire neașteptată despre Cove, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de la noi din țară. Artista a participat la jocul sosurilor picante, unde trebuia să răspundă sincer la mai multe întrebări. A fost pusă, astfel, în fața faptului împlinit și s-a văzut nevoită să îl caracterizeze pe Cove. Însă nu cuvintele de laudă pe care fosta soție a lui Alexandru Ciucu le-a avut la adresa prezentatorului i-a luat prin surprindere pe fani, ci faptul că aceasta a dezvăluit că ea și Cove au mers împreună la film, în urmă cu

mai mulți ani, la invitația actorului. Acest lucru se întâmpla pe vremea când ambii erau necăsătoriți, iar blondina a specificat clar că nu a fost nimic mai mult între ei, decât o simplă relație de prietenie și colegialitate.

Citește și: „În numele iubirii, vă mulțumesc” Alina Sorescu își strigă fericirea în gura mare! A vrut ca toată lumea să știe ce se întâmplă în viața ei: „A ajuns la sufletul vostru piesa”

Citeste si: Se dau 1.500 de lei de persoană! Banii intră direct pe card. Cine sunt beneficiarii- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

„Caracterizează-l în trei cuvinte pe Cove", a fost una dintre întrebările la care Alina Sorescu a trebuit să răspundă.

„Simpatic, deștept și bun manager, mai nou am aflat. Noi am fost colegi și m-a invitat o dată la film, în rest nimic altceva, dar asta când aveam eu... înainte să mă căsătoresc. Dar am fost și fotografiați la film", a

declarat Alina Sorescu, în cadrul emisiunii moderate de Cătălin Măruță.

Alina Sorescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Alina Sorescu, adevărul despre împăcarea cu fostul soț

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au fost surprinși împreună la festivitatea de început a anului școlar, iar mulți dintre cei care i-au văzut au crezut că sunt pe drumul spre împăcare. Artista a ținut să lămurească situația și a menționată că nu se vor împăca niciodată, însă este normal să fie ambii prezenți la evenimentele importante din viața fetițelor lor.

Citeste si: „Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele!” Alex Ashraf a dat cărțile pe față! Ce a spus despre divorțul de Oana Zăvoranu, după ce bruneta l-a acuzat de infidelitate- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Îmi pare foarte rău” Cum a reacționat fosta iubită a lui Andre Bîrleanu, după ce modelul a fost acuzat că și-a răpit, bătut și abuzat actuala parteneră în centrul Capitalei- radioimpuls.ro

Citește și: Ce a spus Alina Sorescu despre împăcarea cu Alexandru Ciucu, la scurt timp după ce au fost surprinși împreună: „A fost normal”. Artista nici nu vrea să audă de așa ceva

„Nu ne vom împăca niciodată. Nu e vorba de așa ceva. A fost normal să fim amândoi prezenți la festivitatea de deschidere a anului la școala fetițelor. În astfel de momente, indiferent de situație, sunt prezenți ambii părinți”, a precizat Alina Sorescu, conform Cancan.