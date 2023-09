„Iubirea mea!” Alexandru Ciucu, cu zâmbetul pe buze, mai fericit ca niciodată! Ipostaza în care a apărut alături de mezina lui. I-a transmis un mesaj emoționant Anei, de ziua ei

In articol:

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au luat decizia de a se separa în urmă cu câteva luni, însă vor fi uniți mereu datorită celor două fetițe pe care le au împreună. Până acum câteva săptămâni, fetele petreceau o săptămână cu mama și una cu tata, însă, ulterior, judecătorii au hotărât să anuleze această decizie, iar acum Alexandru le vede mai rar.

Alexandru Ciucu, mesaj emoționant pentru fiica sa

Chiar și așa, este mereu alături de fiicele sale.

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu și-au spus „adio”, însă socotelile între ei nu s-a încheiat. Procesul de divorț a fost amânat pentru o perioadă de câteva săptămâni, la fel și procesul pentru custodia fetițelor. Chiar dacă fetele petrec mai mult timp cu mama lor, tatăl lor este alături de ele la orice pas și nu ratează nici o ocazie în care poate să-și exprime fericirea pe internet când este aproape de ele. Astăzi, fiica lor, Raisa, și-a serbat ziua onomastică de Sf. Ana, iar tatăl său i-a transmis un mesaj emoționant însoțit de mai multe fotografii din care se poate observa că radiază de fericire.

„Scumpa mea, Ana Raisa, să fii sănătoasă și fericită! Să rămâi bună și gingașă toată viața, iar Dumnezeu să-ți lumineze calea. La mulți ani de ziua numelui, iubirea mea! La mulți ani tuturor sărbătoritelor de Sf. Ana!”, a fost mesajul transmis de Alexandru Ciucu pe Facebook.

Alina Sorescu, despre cea mai mare cumpănă a vieții sale

În urmă cu ceva timp, Alina Sorescu a mărturisit că lucrurile scârțâiau de mai mult timp între ea și Alexandru Ciucu, însă a crezut că apariția fetițelor vor face probleme să dispară. Artista a luptat ani la rând să își salveze căsnicia, de dragul fetelor sale, însă se pare că eforturile sale au fost în zadar.

„Asta e prima cumpănă a vieții mele. Până acum, am avut un traseu destul de lin.(...) Da, așa păream. Desigur, acum sunt într-un punct culminant al unei situații care trena și trebuia rezolvată de mai mulți ani. Dar, dacă mă gândesc bine, îmi dă cu plus, pentru că acum se clarifică totul. Mulți ani am crezut în povestea cu prințesa și prințul pe cal alb, iar apariția fetițelor m-a determinat să sper că totul se va schimba în bine. Pentru ele încercam să lupt ca totul să fie bine”, a spus Alina Sorescu pentru OK!Magazine .

Alexandru Ciucu, Alina Sorescu și fetele lor [Sursa foto: Instagram]