De mai bine de zece luni, Liviu Dragnea este încarcerat la Penitenciarul Rahova, după ce a fost găsit vinovat în mai multe cazuri de corupție! De atunci, fostul lider PSD este privat de libertate, dar s-a obișnuit cu statutul de deținut și, conform informațiilor primite de la fața locului, s-a adaptat perfect la regimul de detenție.

”Dragnea este un tip căruia îi place să fie popular la pușcărie. Comparativ cu Radu Mazăre, el încearcă, pe cât posibil, să socializeze, să comunice, atunci când intră în contact cu deținuți. În plus, respectă regulile impuse de gardieni și nu încearcă să se folosească de imaginea lui sau statutul de dincolo de gratii, pentru a benefecia de clemență sau un tratament preferențial”, au dezvăluit persoane de la penitenciar în urmă cu ceva vreme pentru WOWbiz.ro, care au mai specificat și faptul că el ar sta singur în celulă și are un salariu minim pe economie de 1.500 de lei.

Dragnea are ”norocul” de a nu da nas în nas cu deținuții permanent

Pe de altă parte, fostul șef PSD are ”norocul” de a nu da nas în nas cu deținuții permanent, întrucât lucrează de dimineața până seara la atelierul auto al închisorii, acolo unde a fost repartizat datoorită profesiei pe care o are la bază, și anume, aceea de inginer. ”Dragnea este un tip sociabil la închisoare, nimeni nu a avut nimic până acum cu el, și nici nu ar fi avut de ce, întrucât încearcă să stea în banca lui. Vorbește cât e ziua de lungă cu cei cu care are intră contact la…locul de muncă, atât”, au spus surse de la fața locului pentru WOWbiz.ro.

Liviu Dragnea, cine stă cu el în perioada pandemiei de coronavirus la închisoare. ”Sunt trei persoane, în consecință, respectă legea”

Pe de altă parte, acum, din cauza situației legate de răspândirea COVID-19 și la nivelul României în mod îngrijorător, situația s-a schimbat puțin în cazul politicianul. Astfel, surse autorizate au vorbit despre Liviu Dragnea și cine stă cu el în perioada pandemiei de coronavirus la închisoare. Ei bine, se pare că el lucrează în continuare la atelier, dar intră în contact doar cu cel care îl are în grijă și cu un alt coleg, un profesor, repartizat pentru același tip de muncă. ”Sunt trei persoane, în consecință, respectă legea”, au spus persoane de la fața locului pentru WOWbiz.ro