Dezvăluiri dureroase despre Ionuț Cercel! Moartea tatălui său l-a dărâmat: "Nu mai suport să-l văd așa"

Luis Gabriel are o relație strânsă cu familia lui Ionuț Cercel, implicit cu acesta. Sora mai mare a interpretului de manele este soția lui Ionuț Cercel, iar cei doi se înțeleg foarte bine și se ajută reciproc.

După moartea devastatoarea a lui Petrică Cercel, Luis Gabriel a dezvăluit în ce stare se află cumnatul lui și cât îi este de greu la patru luni de la pierderea tatălui său.

Luis Gabriel, mărturii despre starea lui Petrică Cercel: "Orice i-aș zice nu am puterea să-l liniștesc!"

Luis Gabriel și Ionuț Cercel sunt cumnați. Cei doi au o relație strânsă și țin unul la celălalt. În această perioadă grea, interpretul de manele a încercat să-i fie alături cumnatului lui și să-l facă să treacă mai ușor peste aceasta pierdere.

Luis Gabriel a mai dezvăluit că, în acest moment, toți membri familiei își fac griji pentru starea emoțională a lui Ionuț Cercel și încearcă să-i fie alături și să-i mai aline durerea.

„Sora mea este soția lui Ionuț Cercel și are copii cu el. Băiatul și fata lui Ionuț sunt nepoții mei și îi iubesc din inimă. Noi toți nu ne mai gândim la problemele noastre, ne gandim mai mult la problemele lui Ionuț și încercăm să-l scoatem cât de cât din această problemă”, a dezvăluit Luis Gabriel, în cadrul unei emisiuni TV.

Luis Gabriel a mai mărturisit că, Ionuț Cercel este persoana care l-a ajutat să cunoască succesul și faima, fapt pentru care îi este recunoscător și ar vrea cu orice preț să-l facă să-și accepte durerea și să meargă mai departe.

Mai mult, acesta dezvăluie că, oricât ar încerca să-l liniștească sau să-i ridice moralul, acesta nu poate ieși din blocajul emoțional în care se află în momentul de față.

„Eu nu pot să vorbesc foarte mult despre chestia asta pentru că mă emoționează foarte tare. Ionuț pentru mine este un om care m-a adus pe culmea succesului și îl iubesc foarte mult și vreau să fiu lângă el. Nu am cuvinte cum să fiu lângă el, nu am puterea. Orice i-aș zice nu am puterea să-l liniștesc”, a mai dezvăluit acesta, în cadrul emisiunii TV.

Luis Gabriel: "Vreau să scape cât mai repede de chestia asta, dar este o durere prea mare!"

Ionuț Cercel este profund îndurerat de moartea tatălui său, Petrică Cercel. Indiferent de lucrurile pe care le face, intrepretul de manele nu se poate detașa. Din spusele lui Luis Gabriel, cumnatul lui nu mai este omul care era înainte, fapt care îi îngrijorează pe toți membri familiei.

Intrepretul de manele susține că a încercat diverse metode pentru a-l distrage pe soțul surorii lui de la suferința pierderii tatălui lui. Deși își dorește să treacă cât mai repede peste moartea tatălui său, Luis Gabriel realizează că intrepretul de manele este îndreptățit să se poarte așa, deoarece durerea este nemărginită.

„Am încercat să-l mai iau pe la studio, am mai făcut o piesă, două, trei. Am mai stat cu el, o jumătate de oră am cântat. Vreau cât mai repede să-l vindece pentru că nu mai suport să-l văd așa. Înainte, când îl vedeam râdeam, glumeam și ne făceam toate vacanțele. Vreau să scape cât mai repede de chestia asta, dar este o durere prea mare”, a mai dezvăluit Luis Gabriel, în cadrul emisiunii TV.

