Dezvăluiri! Nelson Mondialu a fost căsătorit cu... Bianca! Cum arăta prima soție, cu care are și un copil!

Nelson Mondialu a devenit celebru în urmă cu câțiva ani, atunci când atât pe Facebook cât și pe Youtube a început să se laude cu bogăția lui.

Invitat la diverse emisiuni tv, Nelson Mondialu nu se ferea să-și povestească viața, să spună câți bani are și ce relații are. Apoi, în vlogurile sale a apărut și Liana, soția lui. Așa i-a spus de altfel mereu Nelson celei cu care are un copil, pe Livian, devenit și el celebru după participarea la show-ul Puterea dragostei.

Numai că puțini sunt cei care știu că deși sunt împreună de mai bine de 25 de ani, Liana și Nelson Mondialu nu sunt căsătoriți. În urmă cu ceva ani, în presă au apărut informații despre cea care a fost soția lui Nelson. Deși nu vorbește niciodată de fosta sa nevastă, Nelson Mondialu a fost căsătorit în tinerețe cu o femeie pe care o cheamă Bianca.

Nelson, alaturi de fosta sa sotie

Într-una din puținele poze pe care Nelson le are cu fosta sa soție, aceasta este însărcinată, cel mai probabil cu Beniamin, cel despre care se știe că este fratele vitreg al lui Livian. Nu se știe însă cine este fetița care apare alături de ei în poze, pentru că Nelson nu a spus niciodată că ar avea și o fată.

Nelson Mondialu a furat-o pe Liana de la părinți, pentru că aceasta era minoră

De altfel, atunci când forma o familie cu Bianca, Nelson era și foarte tânăr, astfel încât la 30 de ani era deja divorțat și îndrăgostit de Liana, care avea doar 16 ani. Deși Nelson și Liana sunt împreună de mai bine de 26 de ani, se pare că nu sunt căsătoriți. Asta poate și pentru că, pentru a fi împreună cu aceasta, Nelson a furat-o de la părinții ei și a trecut-o ilegal granița.

Nelson, Liana si Livian, in urma cu multi ani

Când a împlinit 18 ani, Liana era deja mama lui Livian, mărturie stă o altă poză apărută în urmă cu ceva timp, în care sunt toți trei. Pe poză este și o dedicație: ”Liana, Simone și Tapanașul la majoratul de 18 ani. La multi ani Liana!”