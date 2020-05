In articol:

Iancu Sterp este vedetă la Survivor România, iar felul în care se descurcă în competiție își are baza încă din copilărie, perioadă din care s-a dovedit a fi un adolescent căruia îi plăcea sportul, era curajos și muncitor.

De altfel, mama războinicului a dezvăluit, zilele trecute, la Fanarena, câteva lucruri necunoscute despre Iancu.

”Un copil foarte muncitor! El, de la vârsta de opt ani, mergea pe aici pe câmp și avea răbdare să stea toată ziua acolo cu oile și vacile noastre. Muncea foarte mult, dintotdeauna a fost responsabil. Nu era năzdrăvan în sensul rău, să facă vreo prostie cu copiii prin sat, să se bată cu ei, ci făcea altceva. Tot timpul voia să aibă o minge la el, să joace fotbal, și cu vacile ar fi jucat fotbal, dacă ar fi putut(n.r.râde). Îi plăcea să facă flotări, să facă un sport, tot timpul să fie în mișcare...”, a dezvăluit Geta Sterp.

Mama războinicului ”a mai dat din casă” și a povestit cum Iancu Sterp a mâncat bătaie pentru banii furați de Culiță, tot în perioada copilăriei!!! ”Vai săracu de el, îmi amintesc și acum! Avea vreo 9 ani și cel mare era cu șase ani mai mult decât el, și mai strengar...Culiță a luat 40.000 de lei din casă, varianta de acum a 4000 de lei, o sumă destul de mare. Lui îi miroseau banii de mic, drept dovadă că i-a dat mulți Dumnezeu când a crescut, și... ce credeți. Cel mare a luat toți banii și eu am crezut că Iancu a fost cel care a pus mâna pe ce nu trebuia, iar el nici nu avea atâta putere să mă convingă că nu el i-a luat. Eu niciodată nu l-am certat pentru vreun leu, copiii mei puteau să ia cât voiau ei, dar atunci, a luat o sumă mare și chiar am zis...măi, cine o fi pus mâna pe banii. Ce mai, a încasat Iancu o bătaie pe cinste. Abia pe urmă am aflat adevărul. De la magazinul din sat, m-au anunțat că are Culiță o sumă mare la el și l-au trimis acasă. Atunci, am aflat cine era cu adevărat hoțul! A fost prima și ultima bătaie dată lui Iancu, că eu nu i-am bătut, eram doar cu gura”, a comentat Geta Sterp la Fanarena.

Iancu Sterp face senzație la Survivor România pe trasee, în ciuda faptului că nimeni nu îi dădea prea multe șanse atunci când a ajuns în Republica Dominicană. În schimb însă, războinicul știa că are calități, drept dovadă, înainte de a pleca la ...luptă, le-a lăsat un mesaj fanilor săi, pe care i-a îndemnat să-l voteze. Fostul concurent de la Puterea Dragostei a povestit atunci că s-a înscris la show-ul de supraviețuire în urmă cu circa trei luni, iar în momentul în care a fost sunat de către producători, a trebuit să dea răspunsul în doar 10 minute! Nu a a stat pe gânduri, mai ales că, din punctul lui de vedere, o astfel de experiență urma să îl maturizeze, să îi arăte adevăratul potențial și să îi testeze limitele.

”O să dau ce e mai bun din mine. O să lupt ca să îmi demonstrez că locul meu e acolo. Nu cred că o să mă accidentez, pentru că mă știu pe mine, sunt puternic. O să am nevoie însă de un strop de noroc, să nu-mi pierd răbdarea. Votați-mă dacă vreți să rămân acolo cât mai mult”, le-a transmis Iancu Sterp la plecare celor care îl apreciază, iar acum, el le răsplătește pe deplin încrederea acordată.