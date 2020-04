In articol:

Livian și Bianca au format luni de zile unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Puterea dragostei! În ciuda tuturor celor care, inițial, au mers pe varianta că ar fi o pereche ”fake” sau a părinților tânărului, care niciodată nu au văzut cu ochi buni relația lor, cei doi au mers înainte. ”Ne iubim și nimic nu mai contează”, spuneau ei la unison.

Totul părea perfect și se vorbea chiar de o logodnă! Nu a fost însă să fie, căci, în urmă cu puțin timp, după o serie de discuții, Livian și Bianca s-au despărțit, iar, acum, ei se comportă ca șoarecele și pisica în casa Puterea dragostei. Mai mult, bărbatul încearcă să mai aibă discuții și cu alte concurente, semn că parcă și-ar dori să intre într-o nouă relație în show, iar ea se comportă cu detașare. Mai mult decât atât, în urmă cu câteva zile, i-a spus clar că legătura lor nu mai are nicio șansă să se refacă vreodată. ”Nu mai vreau să fiu cu tine, m-am convins după ce am tot vorbit. Consider că nu mai pot continua, nu văd de ce aș mai rămâne nici în show, chiar aș pleca acasă”, i-a zis Bianca.

Atâta timp cât stai cu o persoană în concurs, este imposibil să nu o iubești”

Pe de altă parte, nu toată lumea este de părere că protagoniștii de la Puterea dragostei vor rămâne certați la infinit. Într-un live, pe youtune-ul WOWbiz.ro, Ella a dat o declarație surprinzătoare, și anume că Livian vrea doar să o facă geloasă pe Bianca la Puterea dragostei! ”Pe Livian, l-am apreciat dintotdeaua, mi s-a părut un bărbat inteligent, foarte OK. Ne-am cunoscut și dincolo de camerele de luat vederi, tot așa, prietenește, este un băiat foarte mișto. Avem prieteni comuni, care mi-au vorbit tot timpul frumos despre el. Eu cred că se va împăca odată și odată cu Bianca. Nu cred că își va găsi în casă pe altcineva, dacă ar face un cuplu, ar face doar ca să o facă geloasă pe Bianca, și invers, la fel în cazul ei, să fie cu cineva doar pentru a-l face gelos. Atâta timp cât stai cu o persoană în concurs, este imposibil să nu o iubești, eu așa văd lucrurile”, a comentat Ella, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro