Considerat un tip vulcanic și mai mereu gata să să săra la gâtul cuiva, controversat și totodată idolatrizat, un adevărat om al extremelor, în realitate, Giani Kirita are o poveste de viață tulburătoare!

Anul trecut, WOWbiz.ro a dezvăluit în premieră că fostul mare fotbalist nu a avut o relație apropiată cu tatăl său, care l-a părăsit pe “faimosul” de la Exatlon la vârstă de trei ani!

Tatăl lui Kiriță a lipsit din viața lui dintotdeauna! “Nu l-a interesat niciodată de Giani ”

Mama vedetei avea să povestească cât de greu i-a fost să descurce, inițial, singură, fiindcă tatăl lui Giani a fost, în general, un tip absent, căruia nu i-a păsat de copiii săi! “Nu l-a interesat niciodată de Giani după ce ne-am despărțit! Îl mai lua din când în când la el, însă fără să îi dea ceva! Va vine să credeți că, în viața lui, nu i-a cumpărat o pereche de teniși, în condițiile în care băiatul meu se ducea la fotbal! Poate tocmai de aceea, el nu a vrut să audă de tatăl lui și mereu spune că nu a avut tata, la orice interviu pe care îl da, fiindcă acesta a fost adevarul”, a declarat doamna Niculina, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, apoi a mai dezvăluit câte ceva despre părintele lui Giani.

Mama lui Giani Kiriță spune adevărul! ”Am fost și mama și tată pentru copii mei. Îmi amintesc că primul Crăciun a fost foarte greu”

Invitată alături de fiul ei la o emisiune dedicată sărbătorilor de iarnă, difuzată pe canalul de Youtube WOWbiz.ro, doamna Niculina a spus și cum a fost primul an în care a iarna a găsit-o fără soț, de care era despărțită legal, și cu doi copii mici acasă.

”Am fost și mama și tată pentru copii mei. Îmi amintesc că primul Crăciun a fost foarte greu, fiindcă nu eram obișnuită, ei erau mici, Giani nu avea decât trei ani, iar sora lui opt. Asta e, mi-am zis atunci, mergem înainte, el fiind mic nu știa ce înseamnă, abia pe la 5 ani, a realizat ce se întâmplă. Din fericire, se ducea la plugușor cu băieții și nu simțea cu adevărat ce se întâmplă. Apoi, cu trecerea timpului, a lăsat deoparte tristețea, lipsa unui tată și a fost numai lângă mine. În fiecare an, fără excepție. Uitați de pildă și zilele trecute, atât Giani, cât și sora au fost acasă la mine. Vin încă din seara de Ajun, fiindcă eu îi răsfăț, le fac de toate, am tăiat porcul și am făcut tot ce se face din porc, plus tot ce este traditional”, a declarat mama vedetei.

Giani Kiriță a fost părăsit de tatăl lui la trei ani! Ce spune însă ”faimosul” despre mama lui ”A fost o sfântă”

Giani Kiriță a fost părăsit de tatăl lui la trei ani, dar nu contează, fiindcă pentru el, mama lui a fost sfântă. ”În fiecare an, eu vin și dorm la mama, este cel mai frumos lucru să stai cu familia, să fii alături de femeia care te-a crescut, de femeia care ți-a dat viață, cea care îți este sprijin și acum, este cel mai minunat sentiment. Trebuie să îți respecți părinții, să nu uiți niciodată de ei, indiferent unde te duce viața”, a conchis fostul faimos de la Exatlon.