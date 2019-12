Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă și nu a fost o ciudățenie pentru ea să muncească încă de la o vârstă fragedă. Lidia spune că munca nu este o rușine și nu a simțit niciodată că ar fi sub demnitatea ei să facă și munca de jos.

Dezvăluiri uluitoare despre Lidia Buble. Cu ce se ocupa înainte de a deveni cântăreață: a fost femeie de serviciu și a săpat gropi în cimitire

Invitată în cadrul unei emisiuni, Lidia Buble a făcut mărturisiri uluitoare despre job-urile de dinainte de a deveni celebră.

„Cred că până să încep să cânt am avut vreo cinci sau șase job-uri înainte de a mă apuca de cântat. Am fost femeie de serviciu și am lucrat în cimitir cu tata. Făceam gropi cu tata. Săpam la groapa cu tata, îi duceam ce avea el nevoie,aveam o robă legată de mine cu o funie foarte groasă. Eram un fel de căluț pentru ea. Eu mi-s de la țară. ”, a dezvăluit Lidia Buble cu zâmbetul pe buze.

Lidia spune că nu îi era teamă să lucreze în cimitir, deși a mărturisit că nu îi făcea nicio plăcere să fie acolo. În plus, meseriile ciudate includeau și riscuri.

„Eu de mică sunt o fire foarte independentă, mi-a plăcut să am bănuții mei. Tata mi-a propus: 'Dacă vii cu mine, eu îți dau 100 de lei pe zi. Și m-am dus.' Erau și riscuri. Toți colegii râdeau de mine, niciun băiat nu se apropia de mine. Am fost femeie de serviciu la o tipografie unde lucra tata. După ce terminam școala, pe la cinci mă duceam acolo și stăteam până pe la nouă-zece seara să îmi fac bănuiți. Am mai lucrat la un solar, la o terasă, dar tata nu mă lăsa să vând alcool la masă așa că stăteam în spate și spălam vasele.”, a mai spus Lidia Buble în cadrul aceleiași emisiuni.

Artista nu a scăpat de munca de jos nici în București și spune că a muncit destul de mult până să ajungă o artistă celebră și apreciată.

„Când am ajuns în București și mi-am dat seama că viața este atât de scumpă, îmi era rușine să îl sun pe tata și am început să îmi caut de muncă chiar din a doua zi. Primul meu job din București a fost cel de bonă. După aceea am fost un soi de manager auto, mă rog, eram mai mult un ajutor.”, a mai declarat Lidia Buble.