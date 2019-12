Surprize, surprize…La două luni de la hotărârea luată de a sta departe de Ella în casa Puterea dragostei, Iancu Sterp a spus și motivul! O echipă WOWbiz.ro s-a deplasat la Istanbul și, într-o declarație în premieră, îndrăgitul concurent a vorbit cu sinceritate despre tot ce a simțit în show pentru bruneta din Timișoara.

Povestea dintre ei sună cam așa și cei care urmăresc emisiunea moderată de Andreea Mantea o știu foarte bine. Ella s-a întors în casa Puterea dragostei în toamnă și i-a surprins pe toți prin atitudine și…indiferența față de Jador, bărbatul pentru care intrase în competiție la începutul sezonului 2 și pentru care avea să verse lacrimi amare.

Ce a spus Ella de la Puterea dragostei despre Iancu Sterp în urmă cu ceva vreme

Atunci când nimeni nu se aștepta, Ella a început să flirteze cu Iancu Sterp, despre care a spus că o atrage, în ciuda faptului că exista o diferență de vârstă între ei. Mai mult, ea avea să întărească, prin comportamentul din show, declarația pe care o făcuse, în urmă cu ceva vreme într-un live exclusiv pe facebook-ul WOWbiz.ro, și acela că îl plăcea pe carismaticul bărbat de mai mult timp.

”Am fost chemată în emisiune încă din primul sezon, dar nu am dorit eu să particip atunci. Sincer, cel pentru care aș fi intrat, dacă aș fi intrat, ar fi fost Iancu Sterp, el mi se părea cel mai potrivit pentru mine, și chiar mi-a plăcut. Mai mult, noi facem parte din familii cu religii asemănătoare, cu aceleași restricții și cred că el mi-ar fi înțeles atitudinea, felul de a fi. El ar fi realizat de ce eu aș fi fost mai reținută, ar fi știut de ce. Și destul am fost catalogată că aș fi falsă datorită acestui fel de a fi al meu. El sigur înțelegea că biserica mea m-a făcut să fiu așa. Totuși, nu am încercat nimic cu Iancu și acum, îmi pare un pic rău”, a declarat Ella pentru WOWbiz.ro.

Iancu Sterp a vorbit despre relația cu Ella de la Puterea dragostei! ”Mi-am dat seama cum îl privea pe Jador, cum tânjea după el”

În mod ciudat, relația dintre cei doi nu avea să țină deloc, din contră, după o serie de tachinări, câteva săruturi furate și întâlniri dincolo de camerele de luat vedere, ei s-au despărțit, fără nici măcar o explicație.

Până acum când, în premieră pentru WOWbiz.ro, Iancu Sterp a vorbit despre relația cu Ella de la Puterea dragostei! ”Nu mai puteam fi cu ea nicioadată după ce am văzut în casă. Nu mă interesează bârfele în general, însă, mi-am dat seama singur cum îl privea pe Jador, cum tânjea după el, și am considerat că este cazul să renunț și să mă retrag. Așa consider eu că trebuie să te comporți în asemenea situații. Este adevărat, mi-a plăcut foarte mult de ea, este o femeie frumoasă, dar nu este pentru mine”, a declarat bărbatul pentru WOWbiz.ro