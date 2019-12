Iancu Sterp a surprins pe toată lumea la ieșirea din casa Puterea dragostei, la finele sezonului 1! Tip timid, mai mereu la locul lui, fără excese de niciun fel, carismaticul concurent s-a transformat într-o altă, mult mai asumată și…directă.

O dovadă în acest sens a fost aceea că,în România, imediat, Iancu a rupt relația definitiv cu Roxana Buzoiu, tânără cu care a făcut o perioadă un cuplu în emisiunea Putereea dragostei și de care părea amorezat total. În plus, de la despărțire a ținut-o din distracție în distracție. Mai mult, la una dintre ele a făcut, după cum a și dezvăluit, în premieră într-un live pe facebook-ul WOWbiz.ro, și o... nebunie.

Iancu Sterp s-a logodit cu o tânără venită și ea la relaxare la mare

Aflat pe litoral, Iancu Sterp s-a logodit cu o tânără venită și ea la relaxare la mare, într-o atmosferă romantic, după o noapte petrecută în club. "Mi-a plăcut de ea, era foarte frumoasă. Poate tocmai de aceea, am și acționat instinctiv. I-am văzut un inel pe deget și i l-am cerut. Ea nu știa ce urma să fac și mi l-a dat. Imediat, eu m-am așezat în genunchi și am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea. A zâmbit, mi-a spus Da, iar eu i-am pus din nou inelul pe deget, ca simbol al legăturii noastre. Sincer, a fost un moment special. Din păcate, ea a plecat în străinătate, ținem legătura doar pe internet sau telefonic", a spus, amuzat, bărbatul pentru WOWbiz.ro.

Iancu Sterp a vorbit despre ”logodnica” sa! ”Am păstrat legătura puțin”

Acum, la câteva luni de atunci, Iancu Sterp a vorbit despre ”logodnica” sa de pe plajă. Din nou concurent la Puterea dragostei, el a decis să dea cărțile pe față și să dezvăluie totul despre cea căreia i-a pus ”inelul” pe deget !”Nu am mai vorbit cu ea. Era din Cluj, a plecat în Italia, s-a mutat acolo și nu am mai văzut-o. Am păstrat legătura puțin, dar pe urmă, am renunțat”, a spus Iancu, la vizita în casa băieților a echipei WOWbiz.ro la Istanbul. Citește continuarea pe kfetele.ro