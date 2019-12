În primul sezon, Bogdan Mocanu a format un cuplu frumos cu Roxana Buzoiu în casa Puterea dragostei. Bărbatul a trecut, atunci, peste toate obstacolele, atât cele de ordin emoțional, cât și de bârfele din show, pentru a putea fi împreună cu femeia pe care o iubea cu adevărat, și se credea că povestea de iubire cu superba femeie va dura până la final.

Ce s-a întâmplat între Mocanu și Roxana în primul sezon la Puterea dragostei

Din păcate, idila nu avea să țină până la final, întrucât, în perioada Sărbătorilor de Paște, într-o mică escapadă în România, Roxana avea să îl trădeze pe Bogdan! ”S-a sărutat cu fostul iubit, dar, culmea, și cu Andy, cel despre care îmi spunea că nu vrea să îl mai vadă niciodată. M-am simțit mințit și umilt, de aceea, am luat decizia de a nu mai continua relația, indiferent de lacrimile pe care Roxana avea să le verse la vremea respectivă. Apoi, încet, încet, am realizat că am luat cea mai bună decizie, în condițiile în care ea spunea că mă iubește și se ducea în brațele lui Iancu! Așa iubire…mai bine NU”, avea să spună Bogdan, într-un live exclusiv la WOWbiz.ro, în vară, la finele primului sezon.

Bogdan Mocanu, declarație dură la adresa Roxanei! ”M-a pierdut şi nu mă mai poate lua înapoi”

Mai mult, Bogdan a fost chiar vehement la adresa Roxanei și a menționat că nu ar mai putea să aibă niciodată o relaţie cu frumoasa şatenă."Ce a fost între mine şi ea a fost frumos şi o respect pentru ceea ce m-a făcut să simt când am format un cuplu, dar din păcate m-a pierdut şi nu mă mai poate lua înapoi. Știu sigur că nu se va schimba vreodată, mă va înșela într-un moment de neatenție, în plus, eu tot aş avea probleme cu încrederea în ceea ce o priveşte. În faţa mea nu mai are cuvânt. Trădează și este infidelă. Repet, ne-am înțeles perfect, avem aceleași firi nebunatice, dar nu putem fi un cuplu. Ea nu este femeia unui singur bărbat", a mai spus Bogdan Mocanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro

Bogdan Mocanu s-a întâlnit cu Roxana de la Puterea dragostei! ”Un cuplu ca al nostru nu putea fi destrămat decât de ea”

Totuși, vorba aceea…”niciodată să nu spui niciodată” a rămas valabilă în cazul bărbatului și în cel de al doilea sezon? Ei bine, se pare că Da, întrucât cuplat cu Andra Volos, femeia de care era îndrăgostit lulea, Bogdan avea să pună punct speculațiilor legate de Roxana, în momentul în care tânăra a revenit în emisiune.

Bogdan Mocanu s-a întâlnit cu Roxana de la Puterea dragostei chiar în camera roșie și s-a comportat cu indiferență! ”Am fost cu ea pe acea canapea, în acea încăpere, pentru a nu lăsa loc de interpretări și am avut o atitudine normală. Am vorbit cu Roxana, ca și când o făceam cu o fată din casă, nimic mai mult, nu mai aveam nici măcar un sentiment pentru ea. Am o părere bună despre Roxana, am trecut peste probleme civilizat, vreau să fie fericită și sănătoasă. Iar dacă ea crede că a pus punct relației cu mine în trecut, așa să fie…Vreau să specific însă ceva! Un cuplu ca al nostru nu putea fi destrămat decât de ea”, a menționat Mocanu la ieșirea din competiție.