Bianca de la Puterea dragostei și Rafaelo, apropieri interzise! De câteva luni bune, Rafaelo este pe val pe plan muzical, după ce s-a asociat cu Vulpița! Piesele scoase cu ea l-au adus pe primele locuri în trending, iar imaginea lui este într-o continuă creștere, astfel că, acum, toate fetele sunt la picioarele lui.

Bianca de la Puterea dragostei și Rafaelo, apropieri interzise! ”Nu au putut avea o idilă în adevăratul sens al cuvântului”

Anul trecut, Rafaelo a participat și la Puterea dragostei, în calitate de concurent, și a dezvăluit că persoana de care ar vrea să se apropie este Bianca Comănici. Motivul... se întâlnisede câteva ori cu bruneta dincolo de casa amorului, și i-a plăcut de ea. Totuși, cei doi nu au putut avea o idilă în adevăratul sens al cuvântului, întrucât, Bianca a acceptat să se ducă în emisiune imediat, iar în momentul în care Rafaelo a ajuns și el pe platourile de filmare, ea avea ochi doar pentru Alex Bobicioiu. În plus, tânăra le-a povestit fetelor că s-a văzut cu artistul, dar...nu s-au înțeles pe plan sentimental.

”Bianca este o fată foarte frumoasă și plăcută”

Bianca de la Puterea dragostei și Rafaelo, apropieri interzise! Pe de altă parte, Rafaelo are și el o variantă! ”Bianca este o fată foarte frumoasă și plăcută. Îmi amintesc că ne-am întâlnit la casting, în sezonul1, și am stabilit să ne vedem și separat, dincolo de competiție. Pot să vă spun că ne-am văzut de câteva ori, pe urmă, ea a intrat în emisiune. Nu s-a terminat totul acolo, ci, am vorbit pe internet destul de mult. Se părea că totul merge cumva bine, dar, în momentul în care eu am intrat în casă, parcă nu a mai fost același lucru. Am preferat să fim doar prieteni, fiindcă mie nu îmi place să mă bag peste alte persoane, concret peste Bobicioiu, cu care sunt și prieten, cel care era îndrăgostit nebunește de ea. În schimb, eu eram mai rebel, nu vedeam să formez imediat un cuplu. Voiam mai întâi să o cunosc pe Bianca în amănunt pentru a lua o decizie de a fi împreună. Însă, nu a mai fost cazul”, a comentat Rafaelo într-un material pe You Tube-ul WOWbiz.ro!

Bianca de la Puterea dragostei și Rafaelo, apropieri interzise! ”Mi-a plăcut”

Bianca de la Puterea dragostei și Rafaelo, apropieri interzise! Dacă relația cu Bianca Comănici nu s-a mai materializat deloc în casă, ei bine, cân tărețul avea să puncteze la alte reprezentante ale sexului frumos din show-ul amoros. După carismatica Andreea și flirtul cu Roxana Buzoiu, el avea să aibă o relație cu Berna. ”Mi-a plăcut Berna, era o fată frumoasă, doar că nu s-a putut dezvolta o relație mai serioasă între noi. Am fost atras de ea, ne-am întâlnit și dincolo de casă, am încălcat regulile, de ce să nu recunosc, însă nu s-a concretizat mai mult. Știu că am reușit să o schimb puțin, ea pe atunci era altfel, am încercat să îi influentez până și stilul vestimentar și chiar mă bucur că m-a ascultat, arată extrem de bine acum. Am o părere bună despre ea și chiar îi transmit succes în finală”, a spus Rafaelo într-un live exlusiv pe You Tube-ul WOWbiz.ro!