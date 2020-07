In articol:

Rafaelo a vorbit despre relația cu Berna de la Puterea dragostei! De câteva luni bune, Rafaelo este pe val după ce a lansat, alături de Vulpița, câteva melodii ce au ajuns rapid în trending în România și nu numai. De atunci, și viața lui privată a fost luată la bani mărunți și, încet, încet, s-au aflat toate legăturile pe care cântărețul le-a avut, în special cele din zona...amoroasă!

De pildă, imediat ce Rafaelo a devenit extrem de cunoscut, fanii lui au aflat că, pentru o scurtă perioadă de timp, el a fost concurent la Puterea dragostei. Cântărețul a intrat în show la finele primului sezon și a avut și o slăbiciune în competiția amoroasă. Este vorba despre superba Bernadett, cea pe care a pus ochii chiar din momentul în care tânăra a pus piciorul în casă.

Rafaelo a vorbit despre relația cu Berna de la Puterea dragostei! În acea perioadă, prezența blondinei în casa "Puterea dragostei" a făcut furori printre băieți, care au întâmpinat-o cu zâmbete și au încercat să o integreze rapid în atmosfera casei. În vârstă de 21 de ani, Berna a atras atenția tuturor concurenților, însă cel mai încântat de apariția noii concurente a fost Rafaelo, care a și încercat să se apropie de ea, adresându-i întrebări pentru a o cunoaște mai bine. În plus, la un moment dat, a și ridicat miza în cursa pentru afecțiunea fetei, solicitând să fie muzica în casă pentru a dansa împreună.

Rafaelo a vorbit despre relația cu Berna de la Puterea dragostei! Din păcate, legătura cu finalista din acest sezon nu a fst sortită să aibă viață lungă. Cei doi s-au plăcut, s-au tachinat, au stat împreună, dar nu au ieșit la final de mâna din casă, ca un cuplu. S-a spus atunci că o altă femeie a fost la mijloc, concurenta Andreea, însă chiar cântărețul avea să spună că lucrurile nu au stat deloc așa. ”Mi-a plăcut Berna, era o fată frumoasă, doar că nu s-a putut dezvolta o relație mai serioasă între noi. Am fost atras de ea, ne-am întâlnit și dincolo de casă, am încălcat regulile, de ce să nu recunosc, însă nu s-a concretizat mai mult. Știu că am reușit să o schimb puțin, ea pe atunci era altfel, am încercat să îi influentez până și stilul vestimentar și chiar mă bucur că m-a ascultat, arată extrem de bine acum. Am o părere bună despre ea și chiar îi transmit succes în finală”, a spus Rafaelo într-un live exlusiv pe You Tube-ul WOWbiz.ro!

Rafaelo a vorbit despre relația cu Berna de la Puterea dragostei! Dincolo de relațiile amoroase, Rafaelo are succes pe plan profesional. Melodiile lansate cu Vulpița se bucură de un asemenea succes și spune că a avut încredere încă de la început că piesele lor vor ajunge în top. ”Mă așteptam să ajungă sus, dar nu m-am așteptat să aibă un impact atât de mare! M-am gândit că dacă eu sunt forță și este și ea forță, cu siguranță vom plăcea publicului în această formulă, împreună. Cu toate acestea, rezultatele nu mă surprind, pentru că știu că atunci când muncești și îți dai silința să faci un lucru, cu siguranță vin și satisfacțiile și bucuria te ajunge din urmă! Am primit foarte multe mesaje de la urmăritorii mei, m-au felicitat pentru colaborare și le mulțumesc tuturor celor care au ascultat și ascultă piesele mele, fără ei nu ajungeam aici!”, a comentat Rafaelo la WOWbiz.ro