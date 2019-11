La finele săptămânii trecute, Alex Bodi a fugit la capătul lumii după scandalurile cu Bianca Drăgușanu care parcă nu se mai termină. Bărbatul a zburat spre Bogota, capitala Columbiei, acolo unde compania specializată în tranzacţii cu microlingouri pentru care lucrează a avut o conferinţă de prezentare. Bodi i-a însoţit pe şefii săi, croatul Josip, dar şi pe preşedintele companiei, Harald Seiz

Alex Bodi a plecat în Columbia, cu afaceri

Plecarea în Columbia s-a potrivit perfect după o perioadă tensionată, presărată cu tot felul de cancan-uri dureroase, în ultimul dintre ele, Bodi fiind surprins cum a agresat-o pe Bianca în plină stradă. „Normal că în fiecare cupluri există certuri, la noi fiecare ceartă o cataloga ca fiind foarte violentă. Am avut discuții mai aprinse, nu pot să zic că doamna a vrut să sară în fața mașinii, poate a vrut să traverseze strada, eu am prins-o și am tras-o de mână. Am reacționat mereu foarte impulsiv și asta e. Îmi scrie multă lume dacă e adevărat că ne despărțim. Nu mi-a luat pașaportul, a fost o declarație pe care am spus-o în glumă”, a spus controversatul afacerist la un post de televiziune, imediat după altercație.

Dacă Bodi s-a dus în Columbia, să scape de probleme, ei bine, și Bianca a decis să își continue viața și, de aceea, s-a axat mai mult pe partea profesională. Drept dovadă, în weekend, a participat la un eveniment care avea să îi aducă multe satisfacții în lumea fashionului.

Așadar, Bianca Drăgușanu se desparte cu totul de Alex Bodi și nu mai ratează nimic legat de meseria ei. ”Bia a fost protagonista unui important târg de mirese, la Cluj, unde avea să fie aplaudată la scenă deschisă pentru modelele prezentate pe scenă”, au dezvăluit persoane de la fața locului, care au mai specificat și faptul că într-o discuție avută cu vedeta referitoare la divorț, ea ar fi zis cam așa. ”Trebuie să merg înainte cu și fără soțul meu. O să ne separăm oficial pe 3 decembrie , de comun-acord, și gata. Vom vedea ce se va întâmpla”, ar fi fost cuvintele fostei prezentatoare TV despre actuala situație matrimonială.