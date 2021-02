Dialog șocant! Un dispecer 112 a înjosit doi părinți îngrijorați pentru sănătatea bebelușului lor: „Povestea asta o știu, altceva mai nou?”

In articol:

Doi proaspeți părinți din Cluj au trecut prin clipe de coșmar! Anul trecut, bebelușul lor de doar 6 luni a început să urineze cu sânge.

Speriați, aceștia au cerut ajutorul la 112, solicitând un echipaj de ambulanță, însă au fost mustarți de dispecerul de la Urgențe în care și-au pus toată speranța.

Nu numai că le-a vorbit pe un ton de superioritate, însă nici nu a vrut să-i ajute de la primul apel, motivând că bebelușul lor nu constituie o urgență medicală și ca trebuiau să sune la medicul de familie!

Cum a decurs primul apel al părinților la 112. [Sursa foto: Agerpres]

Primul apel la 112. Dialogul șocant dintre părinții copilului și dispecer

Părinții au dat în total trei apeluri la 112. La primul s-au lovit de nepăsarea unui dispecer de la Ambulanță care a considerat că fiica lor, un bebeluș de 6 luni care urina cu sânge, nu era o urgență medicală și nu era necesară intervenția unui echipaj. Discuția a avut loc în noiembrie 2020, dar părinții au obținut-o abia acum de la STS și au făcut-o publică.

Dispecer 112: Ambulanța

Tatăl copilului: Alo! Sărut mâna. Zigor Iosif mă numesc. Fetița urinează și când urinează plânge. Poftim?!

Dispecer 112: Medicul de familie, domnule!

Tatăl copilului: La ora asta nu am medic de familie.

Dispecer 112: Aveați până acuma... Dar dă-mi-o pe mamă, vorbesc cu... Păi vorbiți doamnă, dumneavoastră, că sunteți mamă!

Mama copilului: Am observat că când urinează, plânge.

Dispecer 112: Că când...

Mama copilului: Am schimbat-o de pampers, am șters-o și i-a curs sânge.

Citeste si: Tragedie de Valentine’s Day la Iași! O plimbare în doi s-a terminat dramatic, sub roțile unui tren de călători. Manevra greșită care a ucis doi tineri frumoși – GALERIE FOTO/ VIDEO- bzi.ro

Dispecer 112: Aha, mno...

Mama copilului: Asta-i problema... că dacă observam mai repede, normal că mergeam la medicul de familie...

Dispecer 112: Și acum Ambulanța ce poate să vă facă, doamnă?!

Mama copilului: Să o ducem la Urgențe, să îi facă analiză de urină.

Dispecer 112: Asta nu e o urgență!

Tatăl copilului: Deci nu e o urgență...

Dispecer 112: Păi da, sunați medicul de familie, poate vă dă telefonic un tratament pentru asta, domnu'.

Tatăl copilului: Dacă fata pățește ceva, dumneavoastră răspundeți!

Dispecer 112: Eu nu răspund de ea, răspunzi dumneata și nevasta dumitale, că sunt ai voștri copiii, eu pe ai mei mi i-am crescut. Nu mă înveți tu pe mine la ce sunt obligată să trimit!

Abia din a treia încercare a fost trimis un echipaj de salvare.[Sursa foto: DSU]

Disperarea părinților: „ La al treilea apel mi-a trimis o ambulanță”

Părinții au sunat de trei ori la ambulanță. Dialogul făcut public este din prima conversația. La al doilea apel la 112 le-a răspun aceeași femeie, care le-a mai spus încă o dată tăios că nu le va trimite niciun echipaj. Abia după a treia încercare, oamenii au primit un răspuns pozitiv. După jumătate de oră, o ambulanță a venit și le-a transportat fiica la spital.

Citeste si: Imagini incredibile! O bătrână de 88 de ani a fost externată și lăsată pe o bancă, în frig! "O scoţi afară ca pe câine..."

Bărbatul era deja pregătit să-și ia copilul să să-l ducă cu trenul până la Camera de Gardă a spitalului din Huedin.

„Primul apel a fost intre orele 15:30 și 16:00, la ora aceea medicul de familie nu mai exista. Am mai sunat și a doua oară la 112 si a răspuns aceeași doamnă. Am întrebat dacă trimite o ambulanță și mi-a răspuns: „Nu trimit! Povestea asta am mai ascultat-o, alteva mai nou ce mai este?”

La al treilea apel mi-a trimis o ambulanță, care a venit în 30 de minute și mi-a dus fetița la spital. Eram pregătit, îmbrăcat ca să plec cu trenul.

Cei de la echipajul Ambulanță, au preluat-o și au dus-o la Huedin, la Urgențe. După ce au consultat-o și i-au făcut analize au constatat că are un pic de infecție urinară și o iritație jos.

Am sunat la 112 și am vrut să vad de unde pot sa iau înregistrarea aceasta, pentru că nu vreau să treacă și alt părinte ărin ce am trecut eu”, a povestit Zigor Iosif, tatăl micuței, pentru un post de televiziune.

Ce măsuri se vor lua în cazul dispecerului 112

Potrivit declarațiilor lui, Horia Simu, șeful Ambulanței Cluj, se vor lua măsuri îmopotriva dispecerului cu care a vorbit familia, iar angajata ar putea fi dată afară.

Citeste si: Paramedic SMURD, mărturii cutremurătoare din infernul de la Matei Balș: ”Eram impresionat și copleșit de nivelul tragediei”

„Nu era o urgență majoră, dar aici e despre felul în care i s-a vorbit. S-a constituit o comisie de cercetare și se poate lua orice măsură, inclusiv esfacerea contractului de muncă”, a declarat Horia Simu, șeful Ambulanței Cluj.