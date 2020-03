Fosta actriță se poate declara o femeie împlinită pe toate planurile. De când a devenit mama unui băiețel, în urmă cu doar câteva luni, viața ei s-a schimbat și totul se învârte în jurul familiei. Cu toate astea, ea nu și-a neglijat nici cariera, iar mai nou este prezentatoare de televiziune.

„Nu-mi place hate-ul din social media”

Diana Dumitrescu a făcut recent o mărturisire care i-a uimit pe fanii ei. Ea a spus că a decis să nu mai vorbească atât de des pe Internet despre bebeluşul ei, iar asta pentru că multe persoane au criticat-o. În urma răutăţilor primite, Diana s-a văzut nevoită să recurgă la un gest nu tocmai plăcut, dar pe care l-a considerat necesar. Astfel, ea a blocat toate persoanele care vorbeau urât la adresa micuțului ei.

„Nu am mai fost foarte activă pe rețelele de socializare. Eu am descoperit că sunt genul de mamă căreia nu îi place să dea sfaturi necerute, iar evoluţia lui Carol mă interesează pe mine şi atât. Evit să răspund la comentarii şi mesaje răutăcioase.

Ba chiar am blocat unele pesoane şi o voi face tot mai des. Nu îmi plac hate-ul și bullyingul din social media şi mi se pare că în asta se transformă, din păcate.

Eu am spus aşa, şi o voi mai spune – fiecare mamă face pentru copilul ei ce crede ea că este mai bine. Deciziile îi aparţin, la fel şi consecinţele. Am scris despre acest lucru pe blogul meu", a declarat Diana Dumitrescu pentru Viva.

Diana Dumitrescu a mai fost căsătorită

După o căsnicie eșuată cu Ducu Ion, actriţa Diana Dumitrescu a ales să mai facă pasul o data. După o relație de câțiva ani cu afaceristul Alin Boroi, vedeta a spus Da pentru a doua oară în viață, în 2018.

De data aceasta, însă, evenimentul a fost unul cât se poate de discret discret la care vedeta a chemat doar prietenii apropiaţi şi familia.

„A fost emoţionant, obositor, cu bucurie, cu veselie, cu dans şi cu prieteni dragi. Am vrut să se întâmple totul în natură. Am avut şi vremea mea de partea noastră, deşi au dat câţiva stropi de ploaie. Am tremurat un pic la cununia religioasă. A fost în Poiana Braşov, în pădure. Ne-am hotărât să ne căsătorim în urmă cu două săptămâni. A fost foarte repede.

Sunt foarte fericită. Nu mă aşteptam să fie atât de greu a doua oară, dar a fost mai greu ca prima dată. Am avut trei perechi de naşi. Nu sunt însărcinată. Mi-aş dori să fiu. Sper să se întâmple. Foarte puţine persoane au fost la nunta noastră.

Damiliile noastre şi prietenii apropiaţi. Au fost 12 ore intense. A fost o seară pe care nu o să o uit toată viaţa. Mireasa nu s-a furat, pentru că nu am vrut. Am intrat la toaletă, iar hoţii au negociat bine cu Alin”, a spus Diana Dumitrescu la o emisiune tv.