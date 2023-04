Diana Matei nu renunță la cântat nici de Paște! Ce tradiție ia cu ea oriunde merge? "Asta e tradiția favorită" | EXCLUSIV

In articol:

Diana Matei face parte din cele mai îndrăgite artiste din România. Pe lângă cariera minunată, aceasta se poate mândri și cu o familie frumoasă. Cântăreața este căsătorită cu Marian Cleante, cu care s-a cunoscut acum 17 ani.

Ce face Diana Matei de Paște?

Diana Matei iubește această sărbătoare, Paștele, dar nu uită nici de cea mai mare pasiune a ei, muzica. Pe lângă mesele în familie și tradițiile românești, artista va onora și câteva evenimente.

Citeste si: „Ești gravidă, nu bolnavă” Ileana Sterp, reacție acidă în mediul online, cu o săptămână înainte de naștere. Ce o nemulțumește pe sora lui Culiță Sterp- kanald.ro

Citeste si: Mașina care i-a lăsat pe cei de la RAR cu gura căscată. ”Este o onoare pe care puțini o au”- stirileprotv.ro

"Paștele îl petrec acasă în prima parte a zilei, alături de familia mea. Seara la concert, la cântare, că nu avem ce să facem. Trebuie să mergem la biserică întotdeauna seara, la Înviere. Bineînțeles că dimineața ne luăm anafura, noi îi spunem Paștele, după care ciocnim ouăle, ca toată lumea. Asta e tradiția favorită. De Paște, cel mai important e să faceți ce simțiți voi, dar cred că cel mai frumos de sărbători este să le petreci alături de familie." , a declarat Diana Matei, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

2022, cel mai greu an pentru Diana Matei

Anul 2022 a fost cel mai greu an pentru artista Diana Matei. Aceasta a trecut peste unul dintre cele mai grele moment din viața ei, decesul mamei sale, iar acum poate zâmbi cu adevărat. Blondina a declarat faptul că acest an a solicitat-o foarte mult și că are nevoie de puțin timp alături de ea și de familia ei.

„După șase luni și jumătate de agonie, pentru că asta a fost de la început, din februarie, de când au început. Cumva au fost împletite cu toate drumurile mele și spital. A fost un an foarte greu, pe mine m-a solicitat la maxim și îmi dau seama că eu îmi doream să nu îmi afișez slăbiciunile și să nu plâng foarte mult, să pot să fiu cum trebuie, pentru că eram tot timpul pe scenă, dar s-a simțit și am nevoie de puțin timp și pentru mine, pentru familia mea, pentru copilul meu care se uită la televizor să o vadă pe mami uneori, după câteva zile”, a adăugat Diana, potrivit Antena Stars.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!