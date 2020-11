Diana Pârvu trăiește un miracol! Acum doi ani era suspectă de cancer, iar astăzi este însărcinată cu primul ei copil!

Diana Pârvu - însărcinată

Diana Pârvu și-a privit pentru prima dată bebelușul, prezentatoarea fiind însărcinată în 15 săptămâni. Diana a publicat recent primele imaginii cu bebelușul. “Stiu ce simte o femeie cand i se spune ca este suspecta de cancer. Asa mi s-a spus si mie, acum doi ani si jumatate, inainte sa aflu exact ca am endometrioza.” Asa si-a inceput vedeta povestea. O poveste care se putea termina tragic: “Nu am sa uit cum un doctor m-a pus sa aleg intre viata mea si a avea un copil. Efectiv mi s-au taiat picioarele atunci, mi se spunea cum histerectomi este solutia si eu aveam doar 33 de ani.”

In articol:

Nu am acceptat aceasta varianta si bine am facut, pentru ca l-am cunoscut pe medicul Ciprian Morariu, cel care mi-a spus ca am endometrioza si ca se opereaza laparoscopic. Practic, mi-a redat speranta la o viata cat de cat normala.”

Citeste si: Diana Pârvu este însărcinată. Vedeta a anunțat că va deveni mamă pentru prima oară

Citeste si: Atenție mare! Carne contaminată cu Covid-19. Un bărbat a fost deja infectat - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Citeste si: Înainte să împlinească 35 de ani, Diana Pârvu a decis să facă o schimbare majoră în viața ei. Despre ce este vorba?

Nimic nu ii garanta, insa Dianei ca va putea ramane insarcinata si mai ales natural: “Eu realmente am crezut ca nu voi mai putea sa am copii, vreodata. Am deja 35 de ani iar dupa o operatie de endometrioza, sansele sa ramai NATURAL insarcinata scad vertiginos. Iata insa ca Dumnezeu ma iubeste si astazi traiesc o minune, o magie, un miracol.”

Diana Pârvu și Sergiu Negotiu Piloff

Diana Pârvu a avut probleme cu sarcina

Vedeta este insarcinata in 15 saptamani si spune ca, desi primele trei luni au fost foarte dificile, acum incepe sa se simta mai bine: “Primele trei luni am fost tintuita la pat. Greturile si varsaturile nu ma lasau sa fac nimic. A fost foarte dificil pentru mine, dar ma bucur ca acum ma simt mult mai bine. Insa cel mai important pentru mine este ca bebelina este sanatoasa si totul decirge normal in dezvoltarea ei.”

Fiecare ecografie este pentru vedeta un motiv de sarbatoare: “De cate ori merg la ecografie zici ca merg la cea nai importanta intalnire din viata mea. O vad pe bebelina cum misca, cum doarme. Va spun sincer ca e o lady. O ador, efectiv sunt topita, deja.”