Diana Șoșoacă, proiect de lege controversat! Ce persoane riscă cinci ani de închisoare

Diana Șoșoacă, inițiatoarea unui proiect de lege controversat [Sursa foto: Facebook] 15:08, aug 10, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Diana Șoșoacă este unul dintre cele mai controversate personaje din scena politică românească. Senatoarea independentă a depus un proiecte de lege care i-a adus foarte multe critici. Proiectul de lege presupune pedepsirea persoanelor care distribuie mesaje antiromânești. Cei găsiți vinovați ar putea primi o pedepasă de până la cinci ani de închisoare.

Diana Șoșoacă a depus proiectul pe data de 28 iulie, iar el se referă la distribuirea de știri, mesaje și informații considerate „antiromânești”.

„Antiromânismul este considerat ca fiind percepția referitoare la românii exprimată ca ură împotriva acestora, precum și manifestările verbale sau fizice motivate de ură împotriva românilor, indreptate împotriva românilor sau a ne-românilor, a proprietaților românilor, a instituliilor comunităților românești sau a lăcașurilor de cult ale românilor”, a explicat senatoarea Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă, fostă membră a partidului AUR[Sursa foto: Facebook]

Diana Șoșoacă se teme pentru viața ei! Ce a dezvăluit politiciana

Diana Șoșoacă a mărturisit că se teme pentru siguranța ei și a familiei, în urma asasinatului din Arad.

În urmă cu mai bine de două luni de zile, un om de afaceri din Arad a ars de viu în propria mașină, care a explodat. Oamenii legii au ajuns la concluzia că este vorba despre un accident premeditat. Fosta senatoare AUR a dezvăluit că primește amenințări cu moartea.

„În ultimul timp, mesajele sunt: voi vei şi îţi voi tăia şi ţie şi soţului tău gâtul. O să te omor şi pe tine, şi pe copiii tăi. Ca şi avocat, am întâlnit cazuri ale unor sceleraţi care şi-au pus în practică ameninţările.

Am înteţeles că au existat emisiuni la tv în care s-a făcut o paralelă cu cazul asasinatului de la Arad şi s-a atras atenţia că este un avertisment şi pentru mie.

Am trecut pe lângă moarte de câteva ori în ultimul an. Poate doar Dumnezeu a fost cel care m-a scăpat. Mi s-a intrat în casă”, a declarat politiciana, în emisiunea lui Mădălin Ionescu.