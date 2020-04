Dianna Rotaru își petrece luna de miere în izolare. Nu s-a căsătorit la Starea Civilă, ci religios. „Am rămas la același nume. Am făcut ritualul religios și sufletele noastre sunt unite. S-a întâmplat cu două săptămâni înainte de carantină. Soții prietenelor mele sunt plecați peste hotare și nu pot să ajungă acasă”, a spus Dianna Rotaru, prin videocall, la Teo Show.

Cântăreața Dianna Rotaru a compus și o melodie.

„Totul va fi bine, chiar atunci când totul este trist”, sunt versurile melodiei pe care Dianna Rotaru a scris-o în carantină.

Dianna Rotaru, lună de miere în carantină

Chiar dacă nu este într-o vacanță luxoasă, ci blocată în casă, artista se bucură de timpul petrecut alături de soțul ei.

„Ne pupăm non-stop, dar mai sunt și mici incidente ca în orice relație. Nu ne puteam hotari cine spală vesela și mai tragem la sorți. Ne-am impartit treburile casnice, e prima luna de miere in carantină, din păcate. Din fericire, avem zona noastra intima, avem zona restaurant in bucatarie, zona spa la baie, avem cinematograf in living”, a povestit Dianna Rotaru la Teo Show.

Citeste si: Sofia Vicoveanca, care locuiește în Suceava aflată în carantină, e furioasă că s-a propagat vestea că e infectată cu coronavirus: „Să ştie o lume ce JIGODII se găsesc printre noi!”

Citeste si: Fiica lui Ion Țiriac a fost la o petrecere în timpul carantinei! Frumoasa Ioana se distrează pe cinste la Miami! FOTO

Fruumoasa artistă și soțul ei și-au împărțit treburile casnice și au tot felul de activități pentru a-și ocupa timpul în vremea pandemiei de coronavirus.

, mai spus ea.