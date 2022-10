Dima Trofim și fiica lui, la un pas să fie loviți intenționat cu mașina de un șofer recalcitrant: „Norocul meu că am dat căruciorul într-o parte”

In articol:

Dima Trofim este un actor foarte apreciat din țara noastră. Iată însă că, faptul că este celebru, nu-l scutește de experiențe neplăcute.

Totul s-a petrecut în urmă cu câteva ore, când Dima și fetița sa au ieșit la plimbare pentru a se bucura de vremea plăcută de octombrie.

Actorul a avut parte de o experiență mai mult decât neplăcută cu un șofer din Capitală. [Sursa foto: Instagram]

Celebrul actor, la un pas de a fi spulberat de un șofer nervos

Actorul și fiica lui se plimbau liniștiți până la un moment dat, când artistul a trebuit să împingă căruciorul în care se afla cea mică pe carosabil, pentru că trotuarul era ocupat în totalitate de mașinile parcate ilegal.

„Spuneți-mi și voi, cu un bebe, cum să trec eu pe aici? Hai că cu toții am parcat ilegal de mii de ori,

, a spus Dima pe InstaStory.

Chiar în acel moment, unul dintre proprietarii care și-au lăsat mașinile la întâmplare, fără să se gândească și la pietoni, a venit la vehicul. În acel moment, artistul l-a întrebat de ce a parcat așa. Dima l-a luat la rost pe șoferul iresponsabil pentru că, din cauza lui și a celor ca el, artistul a fost nevoit să scoată căruciorul cu cea mică direct pe șosea, unde s-ar fi putut întâmpla în orice moment o tragedie.

Chiar dacă situația era una foarte serioasă, conducătorul automobilului a fost mai mult decât dezinteresat de problema pe care a ridicat-o Dima. Mai mult decât atât, în momentul în care acesta a vrut să plece cu mașina din parcare, bărbatul a încercat să dea cu mașina peste actor și peste fetița mică a acestuia.

„După ce-am făcut clipul anterior, l-am închis, iar domnul mi-a spus că lui îi e indiferent, că aici locuiește și nu are nicio treabă cu mine sau copilul meu și că trebuie să-și parcheze mașina că nu are unde altundeva. I-am spus că voi chema poliția, el a urcat în mașină și a încercat să dea peste mine! Norocul meu că am dat căruciorul într-o parte! Culmea e că fix în acel moment am văzut o mașină de poliție.”, a povestit Dima Trofim pe Instagram.

Dima Trofim, scandalizat de reacția oamenilor legii

Tragedia a fost evitată la timp pentru că artistul a acționat rapid, însă incidentul i-a pus capac actorului. Supărat pe bună dreptate, acesta a mers să vorbească cu câțiva polițiști locali, care se aflau chiar în acel moment în zonă. Ceea ce a aflat de la aceștia l-a dezamăgit însă profund pe Dima.

„Am alergat cu fetița după mașina de poliție, Poliția Locală, individul între timp a fugit, iar partea și ‘mai amuzantă’ acum vine: polițistul mi-a spus că nu e în competența lui, ci că trebuie să sun la 112. În ce țară trăim? Ești polițist și nu faci nimic? Iar despre domnul cu mașina nici nu mai zic… Voi merge și voi depune o plângere!”, a mai scris vedeta.