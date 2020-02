Ce s-a întâmplat cu polițiștii care nu au salvat-o pe Alexandra

Polițiștii care nu au reușit să o salveze pe Alexandra Măceșanu au fost audiați de membrii Comisiei de Disciplină din Poliţia Română și daţi afară din sistem.

Mai mult decât atât, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, marți, la inceputul ședinței de Guvern că Nicolae Alexe, sef adjunct al IPJ Olt în momentul dispariției Alexandrei Macesanu, a fost destituit din Poliție.

Alexe, dat afară după ce a cerut ajutorul interlopilor

, a spus ministrul Afacerilor Interne.

Nicolae Alexe este cel care a apelat la interlopul Remus Rădoi, patronul unei firme de pază, în noaptea în care era căutată Alexandra Măceşanu, pentru a-i cere informații cu privire la o mașină.

Remus Radoi, zis și "Codița", a păcălit Poliția și a trimis două adrese false ale rivalilor din clanul Oacă, în seara în care orice secundă care trecea era necesară pentru găsirea Alexandrei.

Ce s-a întâmplat cu ceilalți vinovați

Pe de alta parte, in raportul MAI privind felul in care s-a actionat in acest caz se arata ca Alexe a aflat despre apelurile Alexandrei la 112 putin dupa ora 11:00, dar si-a mintit superiorii ca a aflat mult mai tarziu despre caz. Abia la ora 20:00 a constituit punctul de comanda pentru disparitia de minori, la aproape sapte ore dupa apelurile Alexandrei la 112, realtează ziare.com

Constantin Pistol, şeful Biroului de Investigatii Criminale, este cel care a vorbit cu Alexandra timp de 20 de minute la 112 și care i-a vorbit fetei execrabil. Acesta nu va mai putea avansa în grad în următorii trei ani. (Citeste si: Colegii Alexandrei Măceșanu, în genunchi, în Piața Universității! Imagini emoționante cu tinerii din ansamblul folcloric din care a făcut parte victima lui Dincă)

Mai sunt încă poliţişti în cercetarea disciplinară, printre care şi Ionel Sârbu, fostul adjunct de la IPJ Olt, potrivit rtv.net.