Din ce a făcut Gabriela Cristea bani, înainte de a deveni cunoscută? Prezentatoarea TV a spus totul: „De foarte tânără”

In articol:

Gabriela Cristea se numără printre cele mai iubite și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, aceasta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la tot pasul. Ei bine, însă, deși are foarte mulți admiratori, puțini dintre aceștia știu cu ce s-a ocupat, de fapt, bruneta înainte de a deveni celebră.

Citeste si: Gabriela Cristea a început cu stângul noul sezon! Fanii i-au atras imediat atenția, după ce au văzut emisiunea: "Ni s-a cam luat să ne tot spui poveștile tale"

Recent, în cadrul unui interviu, Gabriela Cristea le-a dezvăluit fanilor săi că și-a câștigat primii bani la vârsta de 11-12 ani, atunci când avea diferite colaborări cu un post TV de la noi din țară.

„Eu am câștigat bani de foarte tânără, de pe la 11- 12 ani pentru că aveam colaborări cu(...), împreună cu cei de la școală. Cred că am contribuit pe atunci la o parte din bicicleta familiei. Ulterior, când am intrat efectiv în pâine, am cumpărat un televizor de care mi-a fost extrem de greu să mă despart. Apoi au început cârpițele, că erau la mare modă, iar eu sufeream că nu am multe haine frumoase.” a declarat Gabriela Cristea, pentru catine.ro.

Citeste si: Cât câștigă lunar un pilot de avion. Salariile variază în funcție de companie- kfetele.ro

Citeste si: Doi americani trăiesc fără mâncare. Nu le-a mai fost foame din 2008! - bzi.ro

Gabriela Cristea și-a dorit încă de la o vârstă fragedă să lucreze în televiziune

Gabriela Cristea a visat încă din perioada adolescenței să aibă o carieră în televiziune, fapt ce i-a și reușit, ajungând astăzi să se numere printre cele mai apreciate prezentatoare TV de la noi din țară.

Citeste si: „Încă am ochii umflați!” Gabriela Cristea le-a spus fanilor adevărul despre ce a pățit. De asta a refuzat să mai apară în mediul online

De asemenea, bruneta a mai povestit că a avut-o drept exemplu pe Delia Budeanu, o cunoscută jurnalistă și prezentatoare TV din România, pe care o urmărea cu atenție la fiecare apariție de-a sa.

„Îmi amintesc faptul că pe la 15-16 ani îmi doream foarte mult să ajung în televiziune. Îmi plăcea foarte mult Delia Budeanu. Aveam la mine în cameră un fotoliu pe care mă așezam picior peste picior, așa cum o vedeam pe Delia Budeanu la televizor. Apoi citeam din ziare. Asta m-a ajutat ulterior, pentru că atunci când am început lecțiile de dicție, nu am avut foarte mult de corectat.” a mărturisit vedeta, pentru sursa citată anterior.

Gabriela Cristea