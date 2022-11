„Din păcate, am aflat că sufăr de o afecțiune” Bianca Comănici a făcut anunțul la care nimeni nu se aștepta. Cu ce probleme se confruntă: „Niște dureri incredibil de mari în zona frunții”

In articol:

Bianca Comănici a devenit una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din showbiz-ul românesc. Bruneta s-a făcut plăcută încă de când a participat la „Puterea Dragostei”.

Vedeta a câștigat primele două sezoane ale emisiunii, după care a început să aibă o carieră de succes, spre bucuria fanilor săi care și-au dorit să o vadă din ce în ce mai des.

Bianca Comănici a dezvăluit cu ce problemă de sănătate se confruntă

Bianca Comănici este extrem de activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește foarte multe detalii din viața personală cu fanii săi.

Asta a făcut și cu câteva ore în urmă, când le-a povestit urmăritorilor săi că se confruntă cu o problemă de sănătate, care îi dă dureri de cap la propriu.

După ce a călătorit recent cu avionul, bruneta s-a trezit cu dureri de cap, migrene, și înțepături în zona capului. Speriată, aceasta s-a informat și a aflat că suferă de barosinuzită, o afecțiune cunoscută și sub numele de aerosinuzită.

Afecțiunea provoacă dureri foarte puternice de cap și reprezintă o inflamație a sinusurilor. Din această cauză, persoanele care sunt diagnosticate cu această boală se pot confrunta și cu sângerări nazale.

Pentru că își dorește să trateze această problemă de sănătate, sau măcar să îi poată ameliora simptomele, Bianca a mărturisit că urmează cât de curând să treacă pe la medicul orelist.

„Din păcate, am aflat că sufăr de o afecțiune. La decolare a fost totul bine și frumos, în schimb la aterizare am avut un fel de atac de panică, niște dureri incredibil de mari în zona frunții, zona urechii, ca niște înțepături exagerat de groaznice, am fost aproape să plâng, m-am abținut să nu plâng, bineînțeles. Am aflat că sufăr de barosinuzită, sper că zic bine. M-am uitat pe internet, pentru că nu știam despre ce este vorba și se pare că de fiecare dată când voi ateriza voi avea această problemă, așa că trebuie să merg la medic”, a explicat Bianca Comănici pe rețelele de socializare.