Dinu Maxer păcălește bătrânețea. Până la vârsta de 50 de ai, artistul a apelat de mai multe ori la bisturiu. Câte operații estetice a bifat? „Nici la 20 de ani nu arătam așa de bine”

Dinu Maxer întinerește de la an la an. Bărbatul împlinește anul viitor 50 de ani, însă nici el nu se mai recunoaște. Artistul are deja mai multe intervenții estetice, însă nici partenera sa de viață nu se lasă mai prejos.

Dinu Maxer trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Deea Maxer, mai tânără cu 16 ani. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu 16 ani la malul mării. Cuplul a recurs la mai multe operații estetice și nu pare să se oprească aici.

Câte operații estetice are Dinu Maxer?

Deși urmează să împlinească frumoasa vârstă de 50 de ani, Dinu Maxim arată și se simte ca la 20. Artistul s-a lăsat de mai multe ori pe mâna medicului estetician și a convins-o și pe partenera sa să apeleze la bisturiu. Bărbatul era sceptic cu privire la intervențiile estetice în trecut, însă acum se declară satisfăcut de rezultate și este mulțumit de ceea ce a ieșit de pe mâna medicilor.

„ Am făcut patru implanturi de păr până în prezent, iar, recent, am făcut o blefaroplastie, de care sunt foarte mulțumit. Mă uit în oglindă și nu-mi vine să cred! Nici la 20 de ani nu arătam așa fresh. Nu mai am niciun rid, au dispărut. Am fost la medicul estetician Omar Wahba și am făcut blefaroplastie superioară și inferioară.

Ca bărbat, să te lauzi cu asta, nu e ok. Când mă uit, însă, în oglinda și văd diferența și îl văd pe Dinu de acum 10 ani, trebuie să recunosc că-i sfătuiesc și pe alții să facă la fel. Am făcut o blefaroplastie, mi-am ajustat pleoapele, cearcănele, puțin botox în frunte, puțin acid hialuronic”, a declarat Dinu Maxer, pentru Click!

Partenera de viață a lui Dinu Maxer, nu a rezistat tentației operațiilor estetice

Ajunsă și Deea Maxer în cabinetul medicului estetician, alături de Dinu Maxer, aceasta s-a gândit că ar fi cazul să bifeze șie a câteva intervenții estetice. Astfel, femeia a decis să își topească acidul hialuronic injectat în urmă cu câțiva ani și l-a înlocuit cu o noua augmentare în zona buzelor. Mai mult decât atât, Deea Maxer vrea să îl convingă pe artist să își mai facă și alte intervenții estetice.

„ Eu voiam să-i mai propun ceva, că tot face 50 de ani, anul viitor. Vreau să-i mai facem și un lifting facial. Un foxy eyes ca să scăpam de riduri de tot, îi face o incizie mică, îi ridică și bărbie, tot!”, a mărturisit Deea Maxer, cu privire la Dinu Maxer.

Dinu și Deea Maxer [Sursa foto: Facebook]