Discuția halucinantă dintre Miruna și Vlad Pascu din spatele gratiilor! Ce i-a spus aceasta fiului său: „Eu voi face să dureze procesul ăsta”

Noi detalii ies la iveală despre Vlad Pascu și mama sa, Miruna Pascu. Cei doi se află acum în arest, unde vor petrece câteva zile bune, după ce au fost acuzați de mai multe lucruri grave.

Discuție halucinantă între Vlad și Miruna Pascu

Recent s-a descoperit că mama tânărului a încercat să mușamalizeze întregul caz, iar dovada sunt chiar stenogramele publicate în urmă cu doar câteva momente.

Vlad Pascu este tânărul de doar 19 ani care a accidentat și ucis două persoane, în urmă cu câteva săptămâni în localitatea 2 Mai. Tânărul a fost adus ieri, alături de părinții lui, la sediul DIICOT pentru mai multe audieri. Din primele informații, se pare că mama sa, Miruna Pascu a fost arestată preventiv pentru următoarele 30 de zile, după ce a încercat să mușamalizeze acest caz. Dovada stă chiar în stenogramele publicate în urmă cu câteva momente de Antena 3 CNN.

„Pascu Miruna: Dacă nu te dă pe domiciliu, nu știu ce să spun. E interesul să ieși din gaura aia de acolo. Măcar... Apropo de penitenciar, am vorbit cu mai multe persoane săptămâna asta. Sigur, sigur te mută din penitenciar lângă București. Nu te duci. Adică, decât poate pe preventive dacă e să te țină, să te ducă la Poarta Albă. Preventivul pe Poarta Albă e total diferit de încarcerare. Adică, sunt... Nu e același loc cu ăla de 18, 21.

Vlad: Deci nu mă bagă la bididii la ăștia, dacă să-i mute pe Poartă.

Pascu Miruna: Nu. Nu. Nu. Va dura procesul, indiferent că te dă sau nu te dă acasă, asta îți spun clar, eu voi face să dureze procesul ăsta, este "must" pentru mine să faci 21 de ani și o zi până la sentința definitivă și chestia asta se poate fără probleme. M-ai înțeles? Fără probleme. Deci nu te duci pe nu știu ce... la 18-21 mi s-a spus de la început de vecini"

Avocatul Adrian Cuculis a vorbit despre această situație

, se arată în stenograme.

Potrivit sursei menționate anterior, avocatul Adrian Cuculis, cel care reprezintă familiile tinerilor uciși de Vlad Pascu a vorbit despre această situație. Bărbatul se aștepta oarecum la situația actuală.

„Eu mă bucur cumva că am ajuns la experiența în care să-mi dau seama când o persoană urmează sau nu să fie arestată. După audierea de 4 ore- 5 ore sau cât a mai durat nu se întâmplă niciodată să pleci liniștit acasă și măcar așa o reținere este, dacă vreți, între ghilimele, de bun simț. Nu mai spun că era clar de la bun început că există stenograme. Am făcut precizarea încă de ieri că există două ipoteze. Una dintre ele s-a confirmat, adică varianta stenogramelor. Și la fel de bine e posibil ca noi să știm doar o parte din ceea ce s-a întâmplat acolo în dosar, să fie și alte lucruri care să îi incrimineze pe părinți. Nu mai vorbesc despre gestul de ieri, respectiv că a încercat să intre în jurnaliști. Ce-mi arată mie stenogramele este că absolut s-a încercat, eu știu, nu neapărat șantajul, dar cumva să se ajungă la un organ de urmărire penală, că e polițist de poliție judiciară sau procuror în vederea, cumva a schimbări cursului anchetei, indiscutabil. E clar că femeia asta nu știa neapărat despre ce vorbește, pentru că pe arestul preventiv ori ești la restul central, ori dacă nu te duce pe la vreo secție, că e secția 12, că sunt și alte secții cu penitenciare în subsol sau la beci. În momentul în care ești trimis în judecată în cameră preliminară se mută pe penitenciar. Deci acolo e o chestiune care-mi arată bine, că ok, o fi încercat, dar nu avea informațiile corecte în totalitate", a spus avocatul Adrian Cuculis la Antena 3 CNN.