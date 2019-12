De curând, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au plecat, împreună, într-o nouă lună de miere, la Viena, loc în care, probabil, s-au bucurat de o împăcare la fel de fierbinte ca certurile care au ținut prima pagină a presei mondene.

Mai exact, Bianca Drăgușanu a decis să facă o poză. Una senzuală, evident, în care să sugereze nuditatea chiar dacă era îmbrăcată și una în care să sugereze momentele fierbinți de care se bucură în capitala Austriei. Doar că în fotografia cu pricina se poate observa un umăr. Tatuat la modul cel mai interesant, iar tatuajele despre care vorbim sunt... identice cu cele ale lui Alex Bodi.

Evident, chiar el era, semn că divorțul dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi este, de fapt, doar o poveste, iar relația lor este acum mai fierbinte ca niciodată,mai ales că cei doi s-au înțeles să renunțe la momentele violente dintre ei. Și, normal, împăcarea lor nu putea avea loc pe o ”scenă” mai bună ca Viena, acolo unde, deja, este Târgul de Crăciun, iar marțipanul cu ciocolată e mai dulce ca niciodată. Și, așa cum se știe, ciocolata este (și) un afrodisiac mai bun decât orice altceva...

Alex Bodi, declarație despre despărțirea de Bianca Drăgușanu! ”Vom divorța, am luat decizia de comun acord”

”Pe data de 3 decembrie vom divorța, am luat decizia de comun acord. Va fi definitiv, indiferent de alte discuții apar pe tema asta. Ne dorim amândoi lucrul acesta. Cred că timp de un an de zile, am cam făcut-o pe ea femeie, am ridicat-o la alte înălțimi decât se aștepta, nu vreau să intru în alte detalii, doar vreau să specific că omul care a dormit la ea în casă să-i spunem doamnei Bianca că ridichile stau în pământ. Am dormit la ea în casă pentru că așa am căzut de acord, eu aveam casă în București. Eu i-am tratat fetița ca pe un copil de-al meu, o mamă și o doamnă de afaceri nu postează ce postează ea și nu face ce face pentru a-și arăta maturitatea. Normal că în fiecare cupluri există certuri, la noi fiecare ceartă o cataloga ca fiind foarte violentă. Am reacționat mereu foarte impulsiv și asta e”, a declarat Alex Bodi într-o emisiune de televiziune.

Bianca Drăgușanu. scandal și împăcări cu Alex Bodi! Totul după scenele violente din public

Pe de altă parte și Bianca Drăgușanu continuă scandalul cu Alex Bodi, astfel că apropiatele frumoasei blonde merg pe varianta că, de la cearta din parcarea unui restaurant, de acum câteva săptămâni, și cea de zilele trecute, în care se părea ea că nu mai suportă, și vrea să se arunce în fața unei mașini, vedeta a ajuns la concluzia că totul are un sfârșit! ”Nu mai comentez nimic despre relația care tocmai s-a încheiat, pentru că viața merge înainte, eu sunt un om pozitiv care nu va recurge niciodată la gesturi extreme și care este foarte mândru de realizarările și de deciziile lui. Sunt un om hotărât și, în momentul ăsta, sunt mai hotărâtă ca niciodată să divorțez. Și voi divorța pe 3 decembrie”, a scris Bianca Drăgușanu pe contul ei de socializare, lămurind astfel relația cu Alex Bodi. Evident, după s-a gândit mai bine, iar acum între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi totul este... roz.