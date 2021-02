In articol:

Divorțul momentului în showbiz! Dinamovistul Steliano Filip și Bianca Marina și-au spus adio. După mai bine de trei ani de căsnicie și o relație de șapte ani, cei doi soți au decis să meargă pe drumuri diferite. Anunțul a fost făcut chiar de către iubita fotbalistului.

Dinamovistul Steliano Filip divorțează

După o relație de mai bine de șapte ani, Steliano Filip și soția lui divorțează.

Cei doi îndrăgostiți au împreună o fetiță, Anais, de doar 3 ani. Se pare că tensiunile între ei au apărut în urmă cu ceva timp, dar au ales să nu vorbească până la momentul actual despre acest lucru.

Citeste si: Steliano Filip, transportat de urgență la spital! Ce a pățit fotbalistul Viitorului

Totuși, Bianca a mai afirmat faptul că divorțul nu a fost din cauza faptului că în presă au apărut mai multe imagini în care era alături de un bărbat misterios, ci faptul că nu se mai înțelegeau a dus la separare. De aproximativ cinci luni, cei doi au o relație la distanță și vorbesc doar pentru fetița lor.

Citeste si: Bill Gates anunță două dezastre mondiale- bzi.ro

„Noi nu ne mai înțelegem de ceva timp, dar am ales să ținem asta pentru noi. Dacă nu te mai înțelegi și te chinui de ceva vreme, mai bine pui punct. Problema divorțului s-a pus pentru că nu ne mai înțelegem. Nu are legătură cu pozele apărute în presa (n.n. – în presa mondenă au apărut imagini cu ea în compania unui tânăr musculos). Acel bărbat cu care apar în poze este doar un amic. De cinci luni eu și soțul meu avem o relație la distanță. Suntem ok doar pentru fetița noastră', a declarat Bianca.

Divorțul momentului în showbiz! Dinamovistul Steliano Filip și soția lui și-au spus adio: "Nu ne mai înțelegem..."[Sursa foto: Instagram]

În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, soția lui Steliano Filip declara faptul că îi este extrem de greu atunci

când sportivul este plecat, iar acest lucru se întâmplă destul de des. Se pare că acesta ar fi fost și motivul principal pentru care au decis să pună stop relației.

Citeste si: Steliano Filip, din nou în centrul unui scandal uriaş! A fost pozat în timp ce consuma alcool, fuma şi juca poker

„Este dificil când el este plecat. Îmi place să merg la meciuri, îmi place fotbalul, în general. Am decis să fiu mamă și soție. Când iubești pe cineva, poți renunța la orice în viață', declara Bianca nu cu mult timp în urmă.