„Doare cel mai tare” Oana Roman, la capătul puterilor, după ce mama ei a ajuns de urgență la spital. Ce se întâmplă acum cu Mioara Roman?: „Aseară a avut un episod greu”

Oana Roman a dat o veste tristă în mediul online, însă pe care, din fericire, a depășit-o în această dimineață. Fiica lui Petre Roman se afla într-o scurtă vacanță la munte în Brașov, când a fost înștiințată că mama sa nu este deloc într-o stare bună, fiind necesar să ajungă la spital.

După o noapte albă, petrecută la telefon cu medicii care i-au îngrijit mama, de dimineață a pornit spre casă pentru a merge la spital.

Oana Roman, cu moralul la pământ

Cu moralul la pământ și cu o senzație acută de neputință, Oana Roman a scris în mediul online un mesaj dureros, în care și-a explicat stările negative prin care trece în aceste momente, din pricina problemelor de sănătate pe care le întâmpină cea care i-a dat viață. În aceste momente, fiica lui Petre Roman nu mai are liniște, putând numai să spere că starea de sănătate a mamei sale se va îmbunătăți și că va putea să-i fie alături cât mai mult timp de acum înainte.

Oana Roman a mărturisit că suferă din cauza faptului că nu o poate ajuta pe mama sa să își revină, știind că starea sa de sănătate stă doar în mâinile lui Dumnezeu.

„Bună dimineața. A fost o noapte grea, mama nu s-a simțit bine, eu am stat pe telefon cu doctorii toată noaptea, acum e stabilă și, deși nu am dormit decât câteva ore, plec spre casă pentru ca să mă duc la ea la spital. Câteodată sunt și zile grele și momente când simt că mă copleșesc toate și obosesc. Mereu am fost transparenta și nu am arătat doar partea roz a vieții mele. Când sunt fericită se vede, când îmi e greu vă spun. Am opinii și libertatea de a fi eu, de a gândi liber, de a fi așa cum simt, de a decide așa cum vreau. Anii ăștia au fost grei, deși cu multe momente frumoase. Doare cel mai tare ca nu pot face minuni pentru mama. Aseară iar a avut un episod greu și iar este la spital. E din ce în ce mai fragilă și e tare greu. Pentru ea aș da timpul înapoi, toți am face asta pentru părinții noștri. Nu stă în puterea mea decât sa lupt pentru ea până la capăt. Doamne ajuta!”, a fost mesajul plin de durere pe care Oana Roman l-a postat în mediul online în urmă cu puțin timp.

