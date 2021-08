“Doctorul minune”, Dr Ali Vefa, găsește din nou soluții miraculoase! Ce vieți mai salvează vom afla azi, de la 20.00, la Kanal D

Uimitoarele solutii medicale pe care le propune rezidentul chirurg Ali Vefa, pentru a salva mai multi pacienti din situatiile critice in care se afla, ii fascineaza, rand pe rand, pe colegii sai de bransa. Chiar si doctorul Ferman, aproba unele dintre metodele pe care numai medicul rezident Ali le ofera pentru vindecarea bolnavilor.

O operatie extrem de dificila il <oblige> pe Dr Ferman sa ia o decizie foarte riscanta, din punct de vedere profesional, mai ales ca <solutia> pentru salvarea vietii unui bebelus, dar si a mamei, care are grave probleme de sanatate, vine din partea medicului rezident Ali Vefa.

“Doctorul minune”,

Comisia spitalului se reuneste de urgenta pentru a lua o decizie in privinta pacientei in cauza … In mod surprinzator, unul dintre medicii renumiti ai spitalului vor surprinde prin atitudinea pe care o va aborda in acest dramatic caz. Va reusi Ali sa se <impuna> in fata colegilor sai, prin abilitatile uluitoare de care da dovada?

Nu ratati astazi, de la ora 20:00, un nou episod plin de emotie, din “Doctorul minune”, la Kanal D.