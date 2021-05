Jador a dat-o uitării pe Georgiana?! Artistul, surprins cu nepoata Elenei Merișoreanu. Cum s-au distrat cei doi noaptea trecută

In articol:

Jador și-a luat fanii prin surprindere după ce a publicat o fotografie, pe contul lui de Instagram, cu Beatrice Păun, nepoata cântăreței de muzică populară, Elena Merișoreanu. Artistul a publicat imaginea, însă după ceva timp a hotărât s-o șteargă, pentru că cel mai probabil a fost întrebat de urmăritorii lui de tânăra brunetă de lângă el.

Ei bine, fotografia și alte imagini cu Jador și Beatrice și-au făcut apariția pe pagina personală a tinerei.

Beatrice Paun și Jador[Sursa foto: Instagram]

Elena Merisoreanu și Beatrice Paun[Sursa foto: Instagram]

Beatrice a făcut publice mai multe imagini cu Jador, dar și cu bunica ei, Elena Merișoreanu. Se pare că aceștia s-au distrat copios seara trecută, pe muzica manelistului. Prezent la mini-petrecere a fost și Richard, fratele tinerei, nepotul Elenei Merișoreanu. Richard și Beatrice Păun sunt copiii Elei, fiica cea mare a artistei.

Richard și Jador[Sursa foto: Instagram]

Beatrice Paun și Jador[Sursa foto: Instagram]

Jador, trădat de prima iubită: ”S-a cuplat cu cel mai bun prieten al meu”

Jador a mărturisit în premieră că s-a lovit de ideea de rasism încă de mic și că prima relație pe care a avut-o cu o fată s-a încheiat prost. După un an de amor cu ”o româncă”, aceasta l-a ales pe prietenul lui cel mai bun. Cântărețul a dezvăluit că fata pe care o iubea a îndurat bătăile părinților ei pentru că ”se ducea la țiganul ăla”.

” Am iubit-o pe o fată, Alexandra. Am fost cu ea un an de zile. M-am despărțit de ea și s-a iubit cu prietentul meu cel mai bun. M-a rănit asta, îți dai seama. Eu o iubeam... Eram în clasa a noua, ea era în clasa a zecea. Era româncă, o bătea tac-său că stătea cu țiganul. Avea, săraca, numai vântătăi pe spate. ”Te duci la țiganul ăla f... g... m...., fă”! Încă există, din păcate, rasismul ăsta și m-a ambiționat foarte mult chestia asta în viață, să demonstrez oamenilor că noi, maneliștii, lăutarii, nu suntem doar niște... pentru că noi suntem catalogați ca niște inculți, burtoși.... Nu au școală, nu au educație, nu au... am vrut să contrazic toate lucrurile astea”, a mai povestit Jador.