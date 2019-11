O familie din Târgu Mureș este distrusă de durere. Judecătoarea care a fost găsită într-o baltă de sânge în data de 5 noiembrie, după ce a încercat să își pună capăt zilelor după ce și-a tăiat gâtul, a încetat din viață. Ea a fost spitalizată, însă, din păcate, medicii nu i-au mai putut face nimic astăzi, iar femeia a murit.

Târgu Mureș: O judecătoare a încercat să se sinucidă și și-a tăiat gâtul

Este o zi de alertă în Târgu Mureș, după ce o judecătoare a vrut să se sinucidă și și-a tăiat gâtul. Femeia de la Curtea de Apel Mureș a fost găsită jos, lângă mașină, într-o baltă de sânge, cu un cuțit lângă trupul ei.

Din primele informații, ea i-ar fi spus soțului că are de gând să se sinucidă. Judecătoarea Cristina Pașol, în vârstă de 38 de ani, s-a transferat nu demult de la Curtea de Apel Cluj -secția civilă la CA Mureș, scrie clujust.ro.

"Politia a fost sesizata prin apel la 112 de un barbat din localitatea Livezeni cu privire la faptul ca sotia lui ar fi plecat de la domiciliu si ar fi amenintat ca se sinucide. In urma activitatilor desfasurate, femeia a fost gasita pe raza localitatii Sarateni in apropierea autoturismului, cazuta la pamant, avand o taietura in zona gatului. La fata locului a fost gasit si un cutit de bucatarie. Politistii i-au acordat femeii primul ajutor, aceasta fiind transportata in stare grava la UPU Targu Mures unde a ramas internata. In cauza s-a deschis dosar penal pentru vatamare corporala", a spus Farcas, notează ziare.com.