Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii [Sursa foto: captura video]

Madalina, cea mai votata concurenta de la Mireasa, este in doliu. Concurenta a pierdut pe cineva drag, fiind trista de cateva zile. Favorita publicului a evitat sa spuna care este motivul supararii și toata lumea ca crezut ca s-a certat cu Radu, iubitul ei, pe care l-a cunoscut în cadrul emisiunii. Simona Gherghe a fost, însă, cea care a spus la televizor ce se întâmplă, de fapt, în viața tinerei.

In gala de sambata de la Mireasa, Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii, i-a transmis un mesaj de condoleante Madalinei, dezvăluind astfel motivul pentru care bruneta nu a fost tocmai în apele ei. Se pare că, din păcate, tânăra suferă pentru că o ființă dragă ei a trecut în neființă chiar zilele acestea, în timp ce ea se află în competiția care a făcut-o celebră. Vestea a zdruncinat-o grav, iar asta a fost vizibil și în comportamentul ei din emisiune. Și ceilalți colegi din show-ul de televiziune, dar și telespectatorii, au observat schimbarea și și-au făcut griji pentru ea.

“Condoleante iti spun si eu. Madalina a pierdut pe cineva drag ei. Va spun eu, sa nu va faceti ganduri.”, a spus Simona Gherghe, sambata, in gala Mireasa.

Mădălina de la Mireasă a plâns în emisiune după aflarea veștii [Sursa foto: captura video] Saptamana grea pentru Madalina: S-a certat si cu “soacra”

De parca vestea trista primita din afara casei nu era suficienta, Madalina s-a certat si cu “soacra”. Mama lui Radu a devenit geloasa pe viitoarea nora. Aceasta sustine ca Raducu al ei nu o mai baga in seama de cand are iubita. Doamna Ana a inceput sa planga in emisiune cand a observat ca baiatul ei nu a venit sa o pupe, s-a dus doar la Madalina. Intre cele doua au urmat mai multe zile de tensiune, in care s-au ignorat, au plans, iar Radu s-a aflat pus in situatia de a se imparti in doua, pentru a reusi sa le impace pe ambele femei din viata lui.