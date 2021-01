Doliu pentru Cristi Borcea! I-a murit socrul! Dezvăluiri cutremurătoare

Cristi Borcea este în doliu după ce, de curând, fostul său socru, tatăl Alinei Vidican, a murit în urma unei boli necruțătoare.

Ionel Vidican, tatăl fostei soții ale lui Cristi Borcea, Alina Vidican, a trecut în neființă acum o lună, în urma unei probleme de sănătate care, din păcate, nu este tratabilă.

”A murit, s-a stins! A recidivat cancerul după ce, acum 16 ani, a mai luptat o dată cu el și a învins. S-a stins, am aflat că este bolnav mult prea târziu, nu s-a mai putut face nimic. Măcar că nu a suferit, nu a avut dureri”,ne-a spus, în exclusivitate, plângând în hohote, mama Alinei Vidican, Mariana, fosta soacră a lui Cristi Borcea.

Ionel Vidican, pe cand se bucura, de Craciun, prezenta Alinei, fiica sa, si a nepotului pe care il are de la Cristi Borcea,

Mai mult decât atât, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, femeia a povestit ce s-a întâmplat. ”Ionel s-a vindecat, acum 16 ani de un cancer la plămâni. Atunci a fost o minune, am crezut că am trecut de probleme. Acum însă, a recidivat cancerul, noi nu am aflat, nu a avut semne și, când am fost la un control, deja a fost prea târziu. S-a stins, fără dureri, dar nu îl mai am lângă mine”,ne-a mai precizat Mariana Vidican, mama Alinei.

”Au trecut 4 saptamani de când ai plecat la ceruri la Domnul, Tati meu drag... Până acum nu am avut puterea să reacționez.... Astăzi am realizat că timpul nu a mai avut răbdare cu tine. Te las acum, Om frumos și suflet minunat! Mă duc să ascult tăcerea ta. Mă duc să plâng. Odihnește-te în pace, soțul meu iubit, tată drag și bunic minunat! Veșnic vei rămâne în inima și sufletele noastre”, a fost postarea făcută pe conturile sale de socializare de mama fostei soții a lui Cristi Borcea.

Alina Vidican sufera dupa pierderea tatalui sau

Alina Vidican şi Cristi Borcea, divorţ cu probleme

Cristi Borcea şiAlina Vidican au divorţat, în luna noiembrie a anului 2016, punând

capăt unui mariaj de 5 ani. Separarea oficială a avut loc la Penitenciarul Poarta Alba, acolo unde fostul acţionar de la Dinamo era încarcerat şi nu într-un cabinet notarial, aşa cum se aştepta toată lumea. Divorţul a fost semnat în prezenţa avocaţilor şi, atât Cristi Borcea cât şi Alina Vidican au decis să rămână în relaţii amiabile, de dragul copiilor, timişoreanca primind o sumă de bani semnificativă drept pensie alimentară, precum şi afacerea din Miami. Între timp, Cristi Borcea a fost eliberat condiţionat din închisoare, el fiind condamnat în "Dosarul transferurilor", și, divorțat de Alina Vidican, s-a căsătorit cu Valentina Pelinel, cea care i-a dăruit gemeni, după ce a născut şi un băieţel, Milan.